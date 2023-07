Felborult egy utasszállító hajó, többen meghaltak

A rendőrség szerint 40 embert sikerült kimenekíteniük a vízből, további hatot pedig még keresnek.

A közlemény szerint nem sokkal azután, hogy a hajó elindult a Laguna de Bay tó közepén lévő Talim sziget felé, erős széllökések zavarták meg útját, mire az utasok pánikba estek, és egyszerre a hajó fedélzetének egyik oldalára menekültek. Az egyenlőtlen súlyeloszlás miatt a szél felborította a hajót, amely a parttól mindössze 46 méterre volt.

A Fülöp-szigetek északkeleti részét a napokban érte el a Doksuri szupertájfun, mely miatt hétfőtől szerdáig számos kikötőben hajózási tilalmat vezettek be. Armando Balilo, a parti őrség szóvivője elmondta, hogy a balesetet szenvedett személyszállító hajó megkapta az engedélyt a hajózáshoz, a vihar ugyanis alábbhagyott a térségben.

At least 26 people died when a passenger boat capsized in Laguna de Bay in a lakeside town in Rizal, local officials said on Thursday evening. #News5

READ: https://t.co/jze4qIxhDI pic.twitter.com/PoHGWqVllI

— News5 (@News5PH) July 27, 2023