Egy pásztor a nyáját próbálta menteni, amikor egy magaslaton körbevették a lángok

Görögországban már nem csak Rodosz és Évia szigetén, hanem a szárazföldön, a Pelloponészosz-félszigeten is égnek az erdők. Athéntól északra két prefektúrából jelentettek tüzeket. Most Magnísziában a legsúlyosabb a helyzet, ott már halálos áldozatok is vannak.

Hatalmas lánggal ég az erdő Volósz határában. A környező falvakat már szerda délután elkezdték kiüríteni. Estére pedig a kikötőváros ipari parkjára is kiadták az evakuálási parancsot. A heves szél miatt úgy tűnt, a tűz bármelyik pillanatban elérheti a települést. A tűzoltók három repülőgépet és egy helikoptert is bevetettek, és még Szerbiából is kaptak segítséget – mindhiába. Birtokok és gyárak égtek le a város szélén csütörtök reggelre. A tüzeknek már halálos áldozatai is vannak. Egy idős házaspár nem tudott időben elmenekülni a lángok elől. Egy pásztor pedig a nyáját próbálta menteni, amikor egy magaslaton körbevették a lángok. Kapcsolódó tartalom Európa-szerte lángolnak az erdők – sokaknak emésztette fel mindenét a tűzvész Több európai országban is lángolnak az erdők. Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat. „Volosz közelében több helyen is ég a tűz, szerda reggel óta. Már a lakott területeket is elérték a lángok, az újvárosban a stadiont is megközelítették. Szerencsére időben odaértünk, és sikerült megakadályoznunk, hogy leégjen az épület. Ma már a város központjából is kaptunk riasztást” – mondta egy önkéntes tűzoltó. A lángok az elektromos hálózatot is megrongálták, emiatt a volószi vízmű is leállt. A városvezetés mindenkit takarékosságra intett, hogy maradjon elegendő víz a tüzek oltására, amelyek jelenleg Magnézia prefektúra területén égnek a leghevesebben. Görögország szerte 61 újonnan kipattant tűzfészket azonosítottak az elmúlt 24 órában. A legtöbb helyen – a 45 fokos rekkenő hőség, illetve az erős szél miatt – csak lassítani tudják a lángok terjedését a hatóságok. Évia szigetén épp hogy sikerült megállítani a Karísztosz közelében égő erdőtüzeket, amikor a tűzoltók újabb riasztást kaptak, ezúttal Kími közeléből. Athéntól északra, Lamía városa közelében egy napja lángol az növényzet. Kapcsolódó tartalom „Mindenütt hamu, leégett házak és gomolygó füstoszlopok” – magyarok felvételei és beszámolói az Európát pusztító tűzvészről A Külügyminisztérium arra kéri a görög szigetre készülő családokat, hogy ha tehetik, halasszák el az utazást. És a heves szél újra felszította a tüzeket Rodoszon is, ahol a tűzoltók mellett – vállt-vállnak vetve – önkéntesek százai küzdenek a lángokkal immár tizedik napja. „Mindannyian idevalósiak vagyunk. Itt voltunk minden nap és minden éjjel, de olyan, mintha semmit sem érnénk vele. Szinte minden leégett már. De nem tudjuk megállítani. Tehetetlenek vagyunk. Küzdünk, küzdünk, ahogy mindenki más is a szigeten. Néha úgy érzem, a semmiért” – mondja elcsigázottan egy férfi. A munkát nehezíti, hogy újabb és újabb tűzfészkek keletkeznek a sziget olyan területein, amelyeket szinte lehetetlen megközelíteni. Ezek ellen csak helikopterekkel és repülőkkel lehet hatékonyan felvenni a küzdelmet. Kapcsolódó tartalom Emelkedett a görögországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma, farmokat és üzemeket pusztítottak el a lángok Újabb két ember halálát okozták, valamint farmokat és gyárakat pusztítottak el szerda este és éjjel Görögország középső területén a rendkívüli hőség miatt újra felcsapó lángok. Egyre több a baleset is: csak Rodoszon 74 tűzoltó sérült meg munka közben. Többen súlyosan megégtek.