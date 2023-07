„Mindenütt hamu, leégett házak és gomolygó füstoszlopok” – magyarok felvételei és beszámolói az Európát pusztító tűzvészről

A legfrissebb hírek szerint háromszáz magyar turista tartózkodik a napok óta lángokba borult Rodoszon, Korfun pedig száz magyarral van kapcsolatban a konzulátus. A Külügyminisztérium arra kéri a görög szigetre készülő családokat, hogy ha tehetik, halasszák el az utazást. Aki mégis útnak indul, mindenképpen regisztráljon a konzuli szolgálat honlapján.

Nemcsak Görögországban, de a Kanári-szigeteken is hatalmas erőtüzek pusztítanak. Sűrű szürke füst borítja Gran Canaria középső részét, a lángok gyorsan terjednek, a hatóságoknak így több száz lakost kell evakuálniuk. Több utat is lezártak, miközben a levegőből és a szárazföldön is elkezdődött az oltás.

„A mögöttem lévő hegyen jól láthatóak még a gomolygó füstoszlopok. Több kisváros is mint például Ayacata, San Bartolomé de Tirajana veszélyben vannak a lángok miatt. A tűz fészke a Pico de las Nieves, tehát a hegy csúcsa környékén vannak, innen egy pár embert már evakuálni is kellett” – mondta az M1-nek Barta István László, aki repülésoktatóként dolgozik a szigeten.

Szicílián is megfeszített erővel folyik a munka. Az erdő- és bozóttüzeket Palermo térségében sem sikerült még eloltani. A környéken sok magyar turista nyaral, ők a közösségi oldalakon számoltak be róla, hogy mindent beborít a levegőben szálló hamu. Több kisebb települést is evakuáltak, köztük az egyik legkedveltebb turistahelyet a Trapanihoz közeli San Vito Lo Capo térségét is.

Rodoszon már kilenc napja ég az erdő.

A szél és a nagy meleg nehezítheti az oltást, rádasául olyan területek is égnek, amelyeket nagyon nehéz megközelíteni.

A tűz miatt a turistáknak is menekülniük kellett, köztük sok magyarnak is. A Rodoszon nyaralók között vannak olyanok is, akiknek az éjszaka közepén kellett elhagyniuk a szállodájukat, a lángok ugyanis megközelítették az épületet. Vannak, akik már holnap indulnak haza, mert vagy már véget ért a nyaralásuk, vagy az evakuálás miatt meg kellett szakítani, mert a szálloda bezárt vagy megrongálódott.

Boza Orsolya kilenc éve él Rodoszon. Szerinte a környéken mindenki a lángok eloltásán dolgozik. A helyiek közül, aki csak tud, bekapcsolódik a munkába. Az önkéntesek főznek a turistáknak, a boltok ingyen vizet, gyümölcsot osztanak és tisztálkodó szerekkel is segítenek nekik.

„Borzasztó a látvány: hamu, leégett házak, beach bárok minden felé. Vannak, akik már holnap mennek haza, mert vagy már véget ért a nyaralásuk, vagy ugye az evakuálás miatt meg kellett szakítani, mert bezárt teljesen a szálloda, vagy ugye sajnos megrongálódott” – mondta.

Az M1 nézője a Korfuról Budapestre tartó repülőgépről készített fotókat, amelyeken jól látható, ahogy lángol egy hegy oldala. Az albán partoknál fekvő szigeten is napok óta tombol az erdőtűz.

Közben a reptéren káosz alakult ki. Voltak, akik az egész éjszakát ott töltötték az evakuálás miatt. A legtöbbjüknek már csak a földön jutott hely. Sok járatot töröltek és késésekkel is számolni kellett. A járatok azonban továbbra is közlekednek.

„Görögországot továbbra is mindenki el tudja hagyni, akár okmányok nélkül is” – fogalmazott a külügyi államtitkár az M1-en. Menczer Tamás emlékeztett, hogy ilyen esetekben a görög hatóságok a reptéren kiállítanak egy jegyzőkönyvet, amellyel fel lehet szállni a repülőgépre. Az államtitkár elmondta:

folyamatosan figyelik a helyzetet és a külügyminisztérium minden magyarral felveszi a kapcsolatot, akiről tud.

„Rodoszon 356 magyarral vagyunk kapcsolatban. 117 magyart érintett az evakuáció, 53-an már el is hagyták a szigetet. Korfun 118 magyarral vettük fel a kapcsolatot, tudomásunk szerint a szigeten az evakuáció még senkit sem érintett” – fogalmazott Menczer Tamás.

A Külügyminisztérium továbbra is arra kéri a görög szigetekre készülő családokat, hogy gondolják át és ha tehetik halasszák el az utazást. Aki pedig mégis elindul, az regisztráljon a konzuli szolgálat honlapján.

Kiemelt kép: egy férfi küzd a lángok megfékezésén Rodoszon. (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz)