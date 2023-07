Három héttel a temetés után derült fény a fatális tévedésre

A New York-i Stacy Holzman és Megan Zaner a kereset szerint azzal vádolja a dél-karolinai Fountain Inn városában működő temetkezési vállalatot, hogy édesapjuk helyett egy másik holttesttet temetett helyezett a sírba.

A gyászszertartásnak otthont adó kápolna szerint a család még a temetés előtt megerősítette az elhunyt személyazonosságát. A két lány azonban továbbra is állítja, jelezte, hogy a koporsóban lévő személy nem hasonlít az apjára, akit a tévedés miatt végül nem a zsidó hagyományoknak megfelelően temettek el.

Stacy a sajtónak elmondta, miután meglátta, hogy az apja helyén fekvő férfinak nincs bajusza, azonnal gyanakodni kezdett, a temetkezési vállalat azonban megnyugtatta, hogy a holttesteket a temetés előtt teljesen megborotválják.

Daughters Sue After Funeral Home Buried a Stranger Instead of Their Dad: ‘I Just Feel So Wronged’ https://t.co/7KGEpsAKHC

— People (@people) July 21, 2023