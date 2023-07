175 kilométeres széllel csapott le a halálos szupertájfun

Az óránkénti 175 kilométeres sebességű szél miatt a veszélyeztetett településeken sok embert kellett biztonságba helyezni.

A katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint egy halálos áldozatról értesültek eddig, az illető megfulladt Rizal tartományban.

Több mint négyezer utas ragadt az ország kikötőiben, miután fel kellett függeszteni a tengeri hajózást – közölte a parti őrség.

Typhoon #EgayPH (DOKSURI)

Issued at 8:00 AM, 26 July 2023

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today.

TYPHOON EGAY WOBBLES OVER THE WATERS NEAR FUGA ISLAND pic.twitter.com/1pSXOs4GAO

— Bayanihan Today 🇵🇭 (@BayanihanToday) July 26, 2023