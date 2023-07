Autóbusz borult fel, legalább huszonhárman meghaltak

Legalább 23 ember vesztette életét és 52-en megsérültek abban az autóbusz-balesetben, amely szerdán történt Szenegálban – közölték az afrikai ország hatóságai és államelnöke.

A baleset az ország északi, Louga régiójában történt, az autóbusz felborult egy faluban. A tragédia konkrét körülményei egyelőre nem ismertek, de a tűzoltóknak is részt kellett venniük a mentésben, Antoine Félix Abdoulaye Diome belügyminiszter pedig azonnal útnak indult a baleset helyszínére.

Macky Sall államfő az X (korábbi nevén Twitter) közösségi oldalán arra kérte a lakosságot, hogy az eddiginél is nagyobb óvatossággal közlekedjenek az ország közútjain.

Szenegálban az év eleje óta ez volt a harmadik olyan baleset, amely legalább 10 ember halálát okozta. Január 8-án két autóbusz ütközött össze miután az egyiknek felrobbant egy gumiabroncsa; az ország középső részén történt balesetben 40 ember vesztette életét.

Nyolc nappal később pedig szintén Louga régióban ütközött össze egy kamion és egy személyautó, 19 ember halálát és 24 sérülését okozva.

A szenegáli kormány a két baleset után mintegy 20 intézkedéssel megszigorította a közúti közlekedés szabályait és ellenőrzését. Az autóbuszok éjszakai és használt gumikkal való közlekedését egyaránt megtiltották, de az intézkedések egy részét a közlekedési szakma képviselői visszautasították arra hivatkozva, hogy az új szabályok túl szigorúak és alkalmazhatatlanok.

A januári balesetek ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy a szenegáli közutak állapota a szerkezeti hibák miatt nem kielégítő, és veszélyezteti a járművek épségét; valamint arra is, hogy a közúti ellenőrzést és a vezetői engedélyek megszerzését egyaránt érintő a korrupció miatt számos sofőr vezetési képességei is megkérdőjelezhetőek.

A kiemelt kép illusztráció.