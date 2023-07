Visszatér a hangszerek királynője: augusztusban ismét Orgonák Éjszakája

Idén augusztusban ismét megrendezik a méltán népszerű Orgonák Éjszakája programsorozatot.

Az Orgonák Éjszakája országos programsorozat immár öt éve, minden év augusztusának első szombatján zajlik. Az eseményen a hangszerek királynője a hagyományos koncert és liturgikus alkalmak mellett rendhagyó módokon is megmutatkozik: tereken, különleges helyszíneken, nem szokványos formában.

A programsor gerincét a Filharmónia Magyarország biztosítja, de a tavalyi évhez hasonlóan a szervezők idén is számítanak csatlakozó programokra. Az esemény célja, hogy Magyarország kulturális értékeinek bemutatásával, a művészeti és történelmi hagyományok megőrzésével, színvonalas produkciók létrehozásával határainkon túl is újszerű módon képviselje hazánkat, erősítse a külhoni magyarok nemzethez tartozását.

„Az orgonák nagy része templomokban van, arra hivatott, hogy Isten dicsőségét hirdesse. Nem véletlenül hívják a hangszerek királynőjének, hiszen egymaga képes helyettesíteni egy egész zenekart. Aki már látott közelről orgonát, az meglepődik, hogy mennyire összetett. Több billentyűsor, számtalan regiszter, amitől ahány művész, annyiképp szólal meg ugyanaz a darab, akárcsak egy zenei ujjlenyomat” – fejtette ki Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A szervezők 2023. augusztus 5-én is különleges programokkal várják a közönséget, a tereken és templomokban egyaránt. De azokra is gondoltak, akik nem tudnak ellátogatni a rendezvényre, mert épp kórházban vannak vagy idősek otthonában élnek. Számukra az épületek udvarán szerveznek ingyenes orgonakoncerteket, országszerte több helyszínen is.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: filharmonia.hu)