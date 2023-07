Sok magyar a tűzvész ellenére is kiutazik Rodoszra

Jelenleg 122 Rodoszon nyaraló magyarral tartja a kapcsolatot a Külügyminisztérium. A tárca szerint eddig 80 magyart kellett evakuálni a szigetről. Vannak azonban, akik a tomboló erdőtűz ellenére is vállalják a kiutazást. Őket a konzuli szolgálat továbbra is kéri, ha tehetik, szervezzék át a nyaralásukat. Rodoszról eközben menetrendszerinti járatok szállítják haza a veszélyhelyzetbe került turistákat.

Több méteres lángok és sűrű füst. Rodoszon még mindig tombol az erdőtűz, amit civilek és a tűzoltók oltanak közösen. Próbálják védeni a nyaralóövezeteket, ahol most is rengeteg a turista, köztük sok magyar is.

Az első keddi repülőgép 11 óra környékén érkezett meg Rodoszról Budapestre. Az utasok szerint az északi szigetrészen nyaralókat nem érintette közvetlenül a tűz, a hatalmas füstöt azonban még ők is látták.

A Rodoszról hazautazók az M1-nek azt mondták:

a tűz és a füst mellett nagy gondot jelent az is, hogy több településen nincs víz- és áramszolgáltatás.

Az erdőtűz miatt rengetegen mondják vissza görögországi nyaralásukat és a biztosítótól remélnek kártérítést. A MABISZ – Magyar Biztosítók Szövetségének – kommunikációs vezetője a Híradónak úgy fogalmazott:

természeti katasztrófára nem lehet felkészülni, így az utasoknak kell eldönteniük, hogy ilyen körülmények mellett vállalják-e az utazást.

„Betegség, adott esetben a házleégés, vagy ügyvédhez kell halaszthatatlanul mennie az adott időpontban, tehát az útlemondási biztosítások ilyen esetre vonatkoznak. Természeti károk, illetve a terrortámadások általában az utasbiztosítási szerződésben kizárásnak minősülnek, tehát erre nem vonatkoznak a szerződéses feltételek, nem minősül biztosítási eseménynek, így a rodoszi erdőtűz is ezek közé tartozik” – mondta Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője.

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn arra kérte a Rodoszra utazó magyarokat, hogy ha tehetik, szervezzék át a nyaralásaikat. Ha azonban erre nincs lehetőségük, akkor tájékozódjanak részletesen az adott hely veszélyeztetettségéről. Mindenkit arra kérnek, hogy regisztráljon a Külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapján, mert baj esetén a külügy szakemberei könnyebben tudnak segíteni, ha tudják, kiről van szó és hol tartózkodik.

Kiemelt kép: Lángok perzselik fel a növényzetet Rodoszon 2023. július 24-én. Görögországban már egy hete pusztítanak a lángok (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz)