Megkezdődött egy rossz állapotú jemeni tankerhajó kármentése a Vörös-tengeren

A jemeni Hodeida vörös-tengeri kikötőben megkezdődött az FSO Safer nevű, rossz állapotba került tankerhajó kármentése – adta hírül keddi közleményében az ENSZ főtitkára.

António Guterres kiemelte: annak reményében kezdték meg a hajóban szállított olaj átpumpálását, hogy elkerüljék az esetleges szivárgást és a vele járó környezeti katasztrófát.

A 47 éve készített FSO Safer az 1980-as évek óta vesztegel Hodeidában, 1,4 millió hordó olajjal a tartályaiban. Az eltelt évtizedek alatt hajóteste elrozsdásodott, így ma már nem alkalmas az olaj biztonságos tárolására. Karbantartását megkezdték, de a 2015-ben kirobbant jemeni polgárháború miatt félbeszakadt; a hajó időközben hét-nyolc főre fogyatkozott legénysége pedig ma már csak arra koncentrál, hogy rendszeres ellenőrzéssel próbálja felmérni és számon tartani a hajótest gyenge pontjait.

Az olajat a Nautica nevű hajóba pumpálják át, amelyet az ENSZ vásárolt meg erre a célra márciusban. Májusban egy magánvállalat, a SMIT Salvage vizsgálta meg az FSO Safert, és megállapította, hogy az olaj átpumpálását el lehet kezdeni.

A művelet 143 millió dollárba (82,2 milliárd forint) kerül, és a tervek szerint három hétig tart. Guterres arra is felhívta a figyelmet, hogy a hajó üresen is környezetvédelmi kockázatot jelent majd, mert rossz állapotú hajószerkezete bármikor eltörhet, kőolajmaradványok pedig az átpumpálás után is lesznek még benne.

Az FSO Safert az teszi „időzített bombává”, hogy négyszer annyi kőolaj van benne, mint hírhedtté vált elődjében, az Exxon Valdezben; amely Alaszka partjainál süllyedt el 1989-ben, óriási környezeti károkat okozva.

Ha az FSO Saferből is folyni kezdene az olaj, az a teljes jemeni partvidék és tágabb környezete számára is olyan ökológiai katasztrófát okozna, melynek helyreállítása a jelenlegi becslések szerint mintegy 20 milliárd dollárba (6840 milliárd forint) kerülne; túl azon, hogy a kifolyó olaj a Szuezi csatorna felé vezető nemzetközi hajózási útvonal forgalmát is zavarná és hátráltatná.

Az olaj sikeres átpumpálása esetén már csak az a kérdés marad tisztázandó, hogy a „fekete arany” kinek a tulajdonába kerül majd. A nyersanyag mindenképpen Jement illeti, de a polgárháború sújtotta országban – a 2022 áprilisa óta tartó tűzszünet ellenére – továbbra is szemben áll egymással két rivális csoport, az Irán támogatását élvező húszi lázadók, valamint a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi szövetség által támogatott kormányzati erők.

