Kidobták a bárból, ezért visszament és felgyújtotta

A Sonora állami ügyészség szerint a fiatal férfi erősen ittas volt a helyi idő szerint szombat hajnalban történt támadás idején.

Korábban azért küldték el bárból, mert tiszteletlen volt a nőkkel, később viszont visszament és Molotov-koktélt dobott a bár ajtajára. A tűz pillanatok alatt kiterjedt az egész épületre.

Eleven people were killed in a suspected arson attack on a bar in a northern Mexican border city after an expelled patron set it ablaze with a Molotov cocktail, authorities in the state of Sonora say. https://t.co/T2o4MfgwFv

— NBC News (@NBCNews) July 23, 2023