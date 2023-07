Európa-rekorder jégdarabot találtak egy olaszországi jégeső után

Az Azzano Decimo településen hétfőn este 23 órakor talált 19 centiméter átmérőjű óriásjégszem három centiméterrel vastagabb a korábbi európai rekordernél, amelyet ugyancsak Észak-Olaszországban, Padova térségében találtak mindössze pár nappal korábban, július 19-én.

Last week Thursday’s European hail size record was broken again 😲: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV

