Családi ház udvarából lövöldöztek a migránsok Hajdújáráson, úgy tudni, a kiérkező járőrökre is tüzet nyitottak

Sorozatlövéseket adtak le a migránsok hétfő este a vajdasági Hajdújáráson. Beszámolók szerint a migránsok nagyobb csoportja behúzódott az egyik ház udvarán lévő épületbe és onnan lövöldöztek, majd tüzet nyitottak a kiérkező rendőrökre is – hangzott el az M1 Híradójában.

Hétfő este kilenc óra tájékán sorozatos lövésekről érkeztek jelentések Hajdújárásról, a Hevér-sor lakóitól – mondta az M1 tudósítója. Nem megerősített információk szerint legalább két migránst szállítottak kórházba lőtt sebekkel.

A migránsok nagyobb csoportja behúzódott egy lakott ház udvari épületébe, ahonnan lövéseket adtak le a kiérkező rendőrökre is. A kiérkező két járőr nem is tudott intézkedni, ők is fedezékbe vonultak és várták az erősítést. A kiérkező erősítés is csak annyit tudott tenni, hogy amíg a lövöldözés tartott, lezárták az ebbe az irányba vezető utakat Hajdújárás területén, így az itt élők nem tudtak a földjeikről, gyümölcsöseikből hazatérni, amíg a lövöldözés be nem fejeződött. A rendőri helyszínelés egészen a hajnali órákig tartott.

A családi ház közvetlenül az autópálya mellett található, ahol a taxisok ki szokták tenni a migránsokat,

akikért a csoportvezetők az erdő irányából jönnek.

Egy taxikból kiszálló migránscsoport vette elő a géppuskáit, szaladt be a ház udvarába, és kezdett el lövöldözni.

Ezt megelőzően a helyiek azt állítják, hogy két migráns az erdő irányából egy hordágyként rögtönzött létrán hozta ki az egyik társukat, aki nagyon jajveszékelt, valószínűleg őt már megsebesíthették előtte, és ő kért segítséget.

Valószínűsíthető, hogy afgán migránsok csoportjairól van szó

– magyarázta.

A környék lakói bezárkóztak a házakba, és többen a földön fekve várták a fejleményeket, miközben rettegtek, hogy a lövések eltalálhatnak valakit a lakosok közül is.

Kiemelt képünk: M1