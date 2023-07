Egy hete tombolnak az erdőtüzek Görögországban, Rodosz után Korfun is kitelepítést rendeltek el

Már egy hete tombolnak az erdőtüzek Görögországban. Az elmúlt 24 órában több mint 60 új helyen csaptak fel a lángok. A helyzet továbbra is Rodosz szigetén a legsúlyosabb, még mindig tízezrek várják, hogy elhagyhassák a szigetet. Közben tegnap Korfun is erdőtüzek keletkeztek, ezért ott is evakuálásokat rendeltek el. Görögország öt tartományában a legmagasabb fokú riasztás van érvényben.

Kilométereken keresztül mindent beterített a vöröslő füstköd vasárnap este Rodosz szigetén. Az egyik legnagyobb görög szigetet már egy hete pusztítják az erdőtüzek. A sárgálló füst még az éjjeli órákban is szinte nappali fényviszonyokat teremtett. Az elmúlt héten leírhatatlan pusztulás ment végbe a szigeten. Teljes erdőségek tűntek el. Az M1 híradójában bemutatott műholdfelvételeken jól látható, hogy a déli irányban terjedő erdőtüzek már a sziget területének több mint tizedét letarolták. A nyári turistaszezonban a Rodoszra látogatók száma jellemzően meghaladja a sziget lakosságát. A tüzek terjedése miatt szombat óta már csaknem 20 ezer embert kellett evakuálni. Ez a modern görög állam történetének legnagyobb kimenekítési akciója. „Az embereket hotelekben, iskolákban, sportközpontokban és konferenciatermekben próbáljuk elszállásolni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, hogy mindenki vízhez, ételhez és orvosi ellátáshoz jusson. Rodosz világszerte a vendégszeretetéről ismert. Az itt élők ma is ezt bizonyítják" – mondta Olga Kefalogianni, a görög idegenforgalmi miniszter. Sokan már napok óta arra várnak, hogy elhagyhassák az országot. „Rettenetes érzés volt. Még soha életemben nem féltem ennyire. A hotelből a tengerpartra futottunk, ahol a kétségbeesett helyiek azt mondták, nincs menekvés, végünk van. Rajtam és a kislányomon is úrrá lett a pánik. Bár most már biztonságban vagyunk, még mindig szörnyű visszagondolni az elmúlt napokra" – mondta egy angol turista. A görög hatóságok mellett a mentésben nemzetközi segélycsapatok is részt vesznek, azonban egyelőre nem tudták megfékezni a tüzek terjedését. Országszerte nyolcvannál is több helyen küzdenek az égő erdőkkel. Görögországban vasárnap rögzítették az év eddigi legmelegebb napját. A helyenként 45 fokos hőség és a kiszámíthatatlan tengeri szelek miatt több mint 60 új helyen csaptak fel a lángok. Vasárnap estére a turisták körében szintén kedvelt Korfu szigetén is evakuálásokat kellett elrendelni. A jón-tengeri sziget egyik vezetője szerint ugyanakkor a tűzoltóknak hétfő reggelre sikerült megfékezniük a tűz terjedését. Délebbre a Peloponnészoszi-félszigeten viszont egyelőre még nem járt sikerrel a tűzoltás. Az UNESCO védettsége alatt álló Chelmos-Vouraikos Nemzeti park vasárnap óta lángokban áll.