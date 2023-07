Döbbenetes indokkal szállította le az iskolabusz sofőrje a gyerekeket, és hagyta ott őket a semmi közepén

A mindössze 12 éves Emily egyike volt annak a 18 diáknak, akiket a múlt héten Brisbanetől délre, a célállomástól mintegy 10 kilométerre leszállítottak az iskolabuszról.

Emily elárulta, hogy szerinte több gyerek is durván viselkedett a buszon. Ezután a sofőr minden gyereket leszállásra utasított – írja a The New York Post.