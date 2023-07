Bécsben már minden negyedik ember külföldi: a bevándorlók nagy része nem tud németül, és nem is tanul

A migránsok miatt nőtt jelentősen Ausztria lakossága. Az Osztrák Statisztikai Hivatal szerint egy év alatt másfél százalékponttal több embert regisztráltak, ami országos szinten egy szegednyi plusz embert jelent. Bécs különösen érintett a lakosságszám növekedésben.

„A Kronen Zeitung napilap azt is közölte, hogy mindennek hatására Bécsben minden negyedik állampolgár jelenleg külföldi. Amit a legproblémásabbnak nevezett a lap, az pedig az, hogy a bevándorlók jelentős része egyszerűen nem tud németül, nem is tanul, és a gyerekeiket se taníttatják. Mindezek hatására a bécsi oktatási hivatal nagyon nagy feladat előtt áll, mert hogy ezeknek a gyerekeknek is szeptembertől meg kell valahogyan oldania az oktatását” – mondta el az M1 helyi tudósítója.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)