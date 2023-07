Videón a robbanás: az utolsó pillanatban ugrott el a levegőbe repülő kisbusz elől egy férfi

Centiken múlt egy járókelő élete Johannesburgban, amikor egy gázrobbanás erejétől több jármű is a levegőbe repült szerda délután, csaknem eltalálva a férfit.

Pedestrians in Johannesburg, South Africa fled for safety on Wednesday after an explosion ripped through the central business district. At least one person was killed and dozens others injured, but the cause of the explosion has not yet been confirmed. pic.twitter.com/Sen3cCGRkf

— CBS News (@CBSNews) July 21, 2023