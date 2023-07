Nőtt a napközbeni részvételi arány a Spanyol választásokon

A szavazásra jogosultak 40,4 százaléka, több mint 14 millióan adták le voksaikat az előrehozott parlamenti választásokon délután 14 óráig – ismertette az első, napközbeni részvételi adatokat Francesc Vallés kommunikációs államtitkár vasárnap Madridban.

A tájékoztatás szerint a részvételi arány eddig meghaladta a négy évvel ezelőttit, amikor is a választók 37,9 százaléka szavazott kora délutánig az új alsóház (kongresszus) és felsőház (szenátus) összetételéről.

Az államtitkár kiemelte:

a közölt adatba nem számít be az a több mint 2,4 millió, péntekig leadott levélszavazat, amelyet a szavazóhelyiségek zárását követően kevernek a nap folyamán leadott voksokhoz a szavazókörökben.

„Az egyetlen, amit kérhetek, az az eddigi legnagyobb részvételi arány, a legnagyobb mozgósítás, mert ezzel elérjük, hogy a kormány erős legyen, hogy Spanyolország haladni tudjon a következő négy évben” – jelentette ki Pedro Sánchez miniszterelnök, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára, aki a pártvezetők közül elsőként adta le szavazatát.

A politikust a szavazóhelyiség bejáratánál tüntetők két csoportja fogadta; támogatói „Elnök! Elnök!” skandálással, míg a többiek „Hazug!” felkiáltással.

A másodikként voksoló Santiago Abascal, a VOX párt elnöke is tömeges részvételre buzdított a sajtónak nyilatkozva és reményét fejezte ki, hogy „a szavazás eredménye lehetővé teszi, hogy Spanyolországban irányváltás történjen”. „Minden eredmény, amelyet a VOX elér e körülmények között, hősies eredmény lesz” – mondta, megjegyezve, hogy pártjának ellenszélben kellett kampányolnia, és sajnálatosnak nevezte a média és a többi politikus befolyásolási kísérleteit, a párt diskurzusának „kiforgatását” és „démonizálását”.

Alberto Núnez Feijóo, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Népárt (PP) elnöke szavazata leadása után tett nyilatkozatában elmondta: bízik abban, hogy este, amikor már kezdenek világossá válni az eredmények, Spanyolország új korszakot nyithat. „Nyilvánvalóan sok forog kockán. Hogy milyen országmodellt szeretnénk, hogy egy szilárd és erős kormányunk legyen” – fogalmazott.

Yolanda Díaz, az újonnan alakult, több baloldali pártot tömörítő Sumar párt elnöke emlékeztetett arra, hogy Spanyolországban sok éven át nem lehetett választani. „Gondoljunk arra, hogy a szavazati jog nem az égből hullott le, nagyon sokat küzdöttek ebben az országban, hogy szabadon választhassunk, és nagy a tét, legalábbis az én generációmnak biztosan a legfontosabb választások ezek, a következő évtized a tét” – mondta.

A szavazóhelyiségek este nyolc óráig tartanak nyitva, kivéve a Kanári-szigeteket, ahol az időeltolódás miatt egy órával később fejeződik be a voksolás.

Az országban van olyan szavazóhelyiség, amelyet már be is zártak, miután 26 másodperc alatt adta le voksát a falu hét szavazója, akik közül hárman tagjai voltak a választási bizottságnak is. Villarroya település ezzel megdöntötte saját, a májusi helyhatósági választásokon felállított rekordját, amikor 29 másodperig tartott a szavazás.

Kiemelt kép: Santiago Abascal, a spanyol ellenzéki jobboldali Vox párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje (j) leadja voksát egy madridi szavazóhelyiségben 2023. július 23-án. Spanyolországban előrehozott választásokat tartanak, mivel a május 28-i helyhatósági választásokon az országot koalícióban kormányzó pártok, a PSOE, és az Együtt képesek vagyunk (Unidas Podemos) vereséget szenvedett, elveszítve az irányítást a tartományok és nagyvárosok többségében. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez)