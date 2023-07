Megállíthatatlanul terjed a tűz Rodoszon: hatodik napja küzdenek a lángokkal, már turisták is segítenek az oltásban

Megállíthatatlanul terjed a tűz a görögországi Rodosz szigetén: folyamatosan evakuálják az ott élőket és az ott nyaraló turistákat is, eddig csaknem 20 ezer embert kellett kimenekíteni. A sziget déli részén a legrosszabb a helyzet: szinte az összes hotelt kiürítették. Rodoszon hatodik napja tombol a tűz: 10 repülőről és 8 helikopterről is oltanak, a földön pedig tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal. Az oltást a kiszámíthatatlan és erős szél, valamint a 45 fokos forróság is nehezíti.