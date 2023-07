Joe Biden megjósolta a saját halála időpontját

A demokrata politikus még 1991-ben, Delaware állam szenátoraként a Detroiti Jogi Főiskolán hallgatóknak tartott előadást a legfelsőbb bíróság bíráinak kiválasztásáról – idézte fel a Magyar Nemzet.

„Döntéseik hatással lesznek arra, hogy mi történik ebben az országban jóval Biden szenátor távozása után, jóval Bush elnök távozása után és jóval azután, hogy Reagan elnök adminisztrációja feledésbe merül” – fogalmazott. Utána Joe Biden a mostanra elnöki székbe került demokrata politikus azt mondta:

“In the year 2020, i’ll be dead and gone” Even Joe Biden knows. pic.twitter.com/qs2SylHhOj

— Juxtapositional Awareness 🇺🇸 (@Tentacle_Corn) July 23, 2023