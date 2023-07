Gyalog, csomagokkal megpakolva menekülnek a kétségbeesett turisták Rodoszon a tomboló erdőtüzek elől

Hatodik napja ég a növényzet az égei-tengeri görög szigeten, de a lángok terjedését még nem sikerült megállítani. Sok turista Rodoszon rekedt, van, akiknek a szállodáját már szintén elérte a tűz. A káoszt fokozza, hogy rengetegen panaszkodnak a közösségi oldalakon arról is, hogy az utazásszervezőjükkel és a légitársaságukkal sem tudják felvenni a kapcsolatot, így nem tudják, mitévők legyenek.

Gyalog, csomagokkal megpakolva menekülnek a kétségbeesett turisták a Rodosz szigetén tomboló erdőtüzek elől. A családoknak egyik pillanatról a másikra kellett elhagyniuk a szállásaikat. Csak annyi idejük maradt, hogy csomagjaikat magukhoz vegyék.

Sokan kilométereket gyalogoltak bőröndjeikkel a több mint negyven fokos forróságban, mire buszra tudtak szállni, hogy eljussanak a legközelebbi menedékhelyre.

Bozóttűz lángjait locsolja egy tűzoltó a Rodosz szigetén fekvő Kiotari falu határában (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Damianidisz Lefterisz)

Mások a riasztást meghallva a tengerpart felé vették az irányt, hátha hajóval gyorsabban elmenekülhetnek a közeledő lángok elől. A mentésükbe a görög haditengerészet, valamint a rodoszi parti őrség mellett a helyi halászok és vállalakozók is bekapcsolódtak.

„Csónakokkal szállították el az embereket Ladosz Beach-ről. Először a gyerekeket és a nőket vitték, aztán visszamentek a férfiakért is. Amikor elértük Ladosz Beach-et, buszra szállítottak bennünket, és idehoztak”– mondta egy nő. Majd hozzátette: „Nagyon jól gondunkat viselték a görögök, amiért nem lehetünk nekik eléggé hálásak.”

Bozóttűz miatt evakuált lakosok hajóra szállnak a Rodosz szigetén fekvő Kiotari falunál 2023. július 22-én. A hőség és tartós csapadékhiány miatt Athén térségében is erdőtüzek pusztítanak (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Damianidisz Lefterisz)

Több mint kétezer embert szállítottak így biztonságos helyre.

A turisták és a helyiek mentése éjszaka is folytatódott. Vasárnap reggelig már több mint harmincezer embert kellett evakuálni.

A legtöbben iskolákban, sportcsarnokokban, konferencia-központokban, vagy épp hotelek udvarain, aulájában töltötték az éjszakát. Három személyszállító kompot is lehorgonyoztak Rodosz városa közelében – voltak, akik ezeken töltötték a szombat éjjelt.

Bozóttűz miatt evakuált lakosok készülnek hajóra szállni (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Damianidisz Lefterisz)

Mások arról számoltak be, hogy 24 óra leforgása alatt négyszer költöztették őket új szállásra. A gyorsan terjedő tűz ugyanis mindannyiszor újra menekülésre késztette őket.

A közösségi médiában többen arról panaszkodtak, hogy sem az utazásszervezőjüket, sem a légitársaságukat nem tudják elérni. A hoteljükből pedig úgy indították őket útnak, hogy még egy palack vizet sem adtak nekik.

A smaragd szigeten jelenleg három nagy kiterjedésű erdőtűz ég. Az eloltásukon több mint kétszáz tűzoltó dolgozik immár hatodik napja. Negyven tűzoltóautót, három repülőt és öt helikoptert vetettek eddig be, de már külföldről is kaptak segítséget. Egy szlovák tűzoltó-különítmény szombaton érkezett a helyszínre, és hamarosan egy lengyel csapat is követi őket.

Vizet hord a lángoló növényzetre az oltásban részt vevő légi járművek egyike a Rodosz szigetén fekvő Kiotari falu határában (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Damianidisz Lefterisz)

A lángok már a sziget tíz százalékát beborították. A levegőből is jól látszanak.

A tűz többek közöt Apollona, Laerma és Lardosz településeket, valamint több tengerparti üdülő-övezetet is bekerített már. A tűzoltók küzdelme a rekkenő hőség és a gyakran változó irányú, de erős szél miatt szinte reménytelennek tűnik.

Kiemelt kép: Bozóttűz miatt evakuált lakosok hajóra szállnak a Rodosz szigetén fekvő Kiotari falunál 2023. július 22-én (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Damianidisz Lefterisz)