Amerikai elemző: Ukrajna kétéves gyerekként viselkedik, aki egyre többet és többet követel

Újabb, Ukrajnának szánt katonai segélycsomagot állít össze az Egyesült Államok. A Reuters információi szerint a 400 millió dollár értékű támogatás forrása egy elnöki keret, amihez nem szükséges a kongresszus külön hozzájárulása. Ez már a 43. Ukrajnának szánt amerikai katonai segélycsomag, amelyek összértéke meghaladja a 41 milliárd dollárt. Ukrajna katonai támogatása már az átlag amerikaiak ingerküszöbét is átlépte. Fenntartható-e, s ha igen akkor meddig a nyugati katonai segítség? Ezekre a kérdésekre adott választ John „JV” Venable amerikai katonai, biztonságpolitikai elemző a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

– Mit gondol a legutóbbi napok, hetek, részben a NATO-csúcs, részben az Ukrajna körüli és ukrajnai új fejlemények változtattak az események dinamikáján? Az, hogy kazettás lőszereket kap Ukrajna, és hogy tart, de talán megakadt az ukrán ellenoffenzíva. Változtatott ez a vita menetén az ukrajnai háborúról?

– Először is, ami a NATO-csúcsot illeti. Azt hiszem nagyon kevés meglepetéssel szolgált. Ukrajna ugyebár nem lehet tag, ameddig nem rendelkezik egy stabil határral, amit nem érint konfliktus. Legtöbben ezt várták, és ez is volt a helyes döntés. Svédország taggá válhatott, így Finnország után 32. tagként üdvözölhetjük. Ezek jó dolgok voltak. Az ukrán tagsággal kapcsolatban is elhangzott, hogy majd az is elkövetkezik, azt hiszem, Joe Biden is beszélt erről, hogy taggá fog válni, de természetesen nem most fog megtörténni. Azt gondolom, hogy ez is egy túlzás lehet, hiszen Ukrajna számára annak lehetősége, hogy NATO-tag legyen, ugyanolyan feltételekhez kötött, mint bármely más ország számára, amelyik taggá akar válni. Ehhez pedig jelentős akadályokat kell átugrania, az első ezek közül pedig, hogy nem aktív háborús viselő ország. Szóval a belépési folyamat jó időbe telhet a számára.

– Csak egy megjegyzés, illetve hozzátenném Zelenszkij elnök reakcióját tekintve, hogy vegyes volt. A csúcstalálkozó előtt követelte, hogy legalább meghívást kapjon országa a szövetségbe. Azt követően, viszont, talán a G7-ek külön egyeztetése után már szerényebb volt az igényeivel. Vajon megértette a realitásokat?

– Nos, amikor valaki olyanra gondolunk, aki bajban van – és Ukrajna a konfliktus miatt mindenképpen bajban van, nevezetesen, hogy jelen pillanatban háborúban áll. Így pedig mindent el fog követni, hogy támogatást szerezzen az országa számára, segítsen polgárainak, és amennyit csak tud, kiköveteljen. Persze erre a jog nem hatalmazza fel, maximum annyit tud elérni, hogy bűntudatot vált ki más nemzetekből, amelyek már így is támogatják őt. De az, hogy odaérkezik és követeléseket támaszt, majd felháborodik azon, hogy a NATO-tagságot nem ajánlották fel számára, ez valami olyasmi, aminek nem lett volna szabad előfordulnia.

Szóval folytathatja a kardcsörtetést szavakban és lehet felháborodva is, pedig szerintem néhány, számára nagyon jó eredménnyel távozhatott. És, ahogy néhány helyen olvasható volt, érdemes lenne kicsivel több hálát mutatnia. Sok tekintetben egy két éves gyerekként viselkedik, aki egyre többet és többet követel, a világ pedig úgy viselkedik, mint a rossz szülő, aki a gyerekének minden követelését teljesíteni akarja. Aztán amikor a követelések kielégítést nyernek, nincs érte hála. Pedig Ukrajna a NATO-tagállamok részéről rendelkezik az elköteleződéssel arra, hogy megkapja a biztonsági támogatást, erre megvannak a módok is, és azt hiszem, az országok továbbra is nyújtani fogják ezeket. Erre ezt tudom mondani.

– Ami pedig a biztonsági támogatást illeti, ami persze szükséges, ugyanakkor, ha a katonai segítség sebességét tekintjük, és azt, hogy Ukrajna milyen sebességgel használja fel a segítséget, illetve fegyvereket, lőszereket, vajon hova vezet? Hiszen a nap végén oda jutunk, és az Egyesült Államok egyik indoka a kazettás bombák mellett az volt, és ez egy beismerés is volt Joe Biden és kormánya részéről, hogy nem sok más maradt a raktárakban, mint a vitatott kazettás lőszerek. Tehát, ha az ukrán ellentámadást is figyelme vesszük, akkor az eseményeket hogyan befolyásolja az, hogy nincs az a gyártási sebesség, ami fel tudja venni a versenyt az Ukrajnából származó lőszerigénnyel?

– Hát ez egy nagyszerű kérdés. Csak, ami a legfontosabb lőszereket illeti, nos a 155 milliméteres tüzérségi robbanó eszközökből többet adtunk oda az ukránoknak, mint amennyit az elmúlt 20 évben gyártottunk. Szóval jóval afölé mentünk, mint, ami a raktárainkban volt új készletként és egyes esetekben már a háborús vésztartalék határára értünk. Ez pedig egy komoly dolog, Zelenszkij azt gondolja, jogában áll, hogy megkapja, és még, ha szeretnénk is adni, egyszerűen nincs több, amit anélkül odaadhatnánk, hogy magunkat tennénk ki jelentős kockázatnak. Így tehát az Egyesült Államoknak nem volt más választása, mint körülnézzen mi akad még, és ez a kazettás lőszer volt. Ami egyébként nagyon hatékony a személyek elleni harcban.

Igaz a 155 milliméteres kazettás eszközök nem annyira pontosak, különösen, hogy mélyen beásva védekező ellenfélről van szó, amely állásokat most támadniuk kell az ukrán erőknek. Az Egyesült Államoknak eddig ott voltak a raktáraiban a kazettás lőszerek, és mivel inkább a nyílt harctéri felhasználásban hatékonyak, túl hosszú ideig tartott, míg döntés született a szállításukról. De, hogy megszületett azt én az adminisztráció javára írok. Persze a világ jó része tiltakozik, viszont az Egyesült Államok nem részese a betiltásról szóló egyezménynek. De látni kell, hogy más egyszerűen nem marad, amivel Ukrajnát segíteni lehetne ennek a harcnak a megvívásában.

– Viszont ezek a kazettás lőszerek is csak egy bizonyos mennyiségben állnak rendelkezésre, mi van, ha azok is elfogynak? Milyen irányba vezetnek a trendek? Egyes elemzések szerint a lőszerkészletek feltöltése hosszú évekbe telik az amerikai hadsereg számára, hiszen ahogy Ön is említette 20 év gyártási mennyiségét adta már eddig oda az Egyesült Államok a 155 milliméteres lövegekből. Szóval az eszkaláció felé mutat, vagy valamiképpen béketárgyalások irányába?

Nos, az idő az oroszok oldalán van most, hiszen képesek mozgósítani embereket és a rendelkezésükre áll lőszer is, míg Ukrajna támogatóinak újra kell gyártaniuk ezeket. Ez egy olyan együttállás, ami talán a béketárgyalások felé mutat, és amit Zelenszkijnek meg kell gondolnia. Jelenleg nagyon fontos kérdés az is, hogy azok számát ukrán oldalon, akik ebben a harcban meghaltak, vagy súlyosan megsebesültek rendszeresen alacsonyabban állapítják meg. És, hogy miért számít ez? Mert az ukrán férfi lakosság, az egészséges harcképes férfiak száma, akik fegyvert tudnak fogni ebben a háborúban, minden egyes újabb áldozattal csökken.

Ez tehát egy másik oldala a folyamatnak, amellett, hogy lőszerre van szükségük. Persze amíg rendelkezésre áll nekünk a kazettás típusú bomba azt el fogjuk juttatni Ukrajnának. Viszont van itt valami, amit nekik kell felfogniuk, mégpedig, hogy ha kivárják, hogy elfogy a lőszer és a harcképes ember, akkor azon a ponton már az ő tárgyalópozícióik gyengülnek az egy békeegyeztetésen. Ez pedig egy olyan tényező, amit Zelenszkijnek meg kell fontolnia, hiszen a világnak nincsenek korlátlan erőforrásai, különösen, amikor lőszerről beszélünk. Ha a világban, illetve a nyugati világban megnégyszereznék a lőszergyártást, akkor az elégítené ki a jelenlegi ukrajnai igényeket, ami naponta 12 és 20 ezer között mozog a 155 milliméteres lövegeket tekintve. A következő 3-5 évben pedig ettől elmarad, mégpedig jóval elmarad a gyártási kapacitás.

Kiemelt kép forrása: MTI/AP/Irina Ribakova