A déli határnál élők szerint a környék a migránsok miatt egyre jobban hasonlít egy közel-keleti háborús övezetre

Állandósult a migrációs helyzet a magyar déli határ túloldalán. A taxisok naponta fuvarozzák a Szabadka környéki erdőkhöz az illegális bevándorlókat, akiket aztán embercsempészek készítenek fel arra, hogy megostromolják a határkerítést. A területszerző harcok is gyakoriak: a migránsok egymást lövik fegyvereikkel. Az ott élők szerint a környék egyre jobban hasonlít egy közel-keleti háborús övezetre.

Taxisok fuvarozzák a migránsokat a Szabadka környéki erdőkhöz.

Legtöbbjük alig pár napja lépett be Szerbia területére, de máris a magyar határvidéket veszik célba. Sokan már eleve úgy jönnek, hogy előzőleg mindent leszerveztek az embercsempészekkel. Általában egy-két napot pihennek a befogadóközpontban, utána bevetik magukat az erdőbe, majd megpróbálnak átjutni a magyar határkerítésen.

„Hajdújárás külterületén található az a nagy tanya, amelyet fák öveznek és a helyiek állítása szerint több tucat migráns szokott ott általában megpihenni, mielőtt megindul a magyar határkerítésnek, amely onnan mindössze ötszáz méterre található, és az ásotthalmi erdősávval határos. A helyiek azt is elmondták, hogy a legutóbbi rendőri intézkedés alkalmával 25 gépkarabélyt is lefoglalt a szerb rendőrség” – számolt be róla az M1 helyi tudósítója.

A rendőri jelenlét folyamatos a környéken, ennek ellenére továbbra is mindennaposak a lövöldözések.

„Az, hogy fegyverrel mászkálnak, ennél a csoportnál gyakori, mivel fenyegetettség van feléjük más bűnbandáktól, csoportoktól. Azt láttuk, hogy a taxi jött értük, és annak ellenére, hogy a rendőrség kinn áll, annak ellenére jött a taxis értük és próbálta őket elszállítani, ahova kell” – mesélte egy férfi.

Az egyik Híradóban bemutatott felvétel a makkhetesi erdősávnál készült néhány hete:

megállás nélkül zúgtak a fegyverek. Hosszú perceken át lehetett hallani a lövéseket a magyar határhoz közel.

Gyakorlatilag állandósultak az embercsempészekhez és a bevándorlókhoz köthető erőszakos cselekmények a Vajdaságban. Szinte napi szinten vannak erőszakos összecsapások a migránsbandák között. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, az Európai Unió külső határőrizetét meg kellene erősíteni, ezzel szemben azonban Brüsszel továbbra is a kötelező kvótákat erőltetne a tagállamokra.

„Az eredményét láthattuk most legutóbb Párizsban, és sok más francia városban. Láthattuk a játszótéren a babakocsiban ülő kisdedeket megkéselő migránsnál, láttuk a nőkkel szembeni erőszakot, láthattuk a németországi strandokon mi történik. Egy szóval ez súlyos következményekkel jár” – fogalmazott Bakondi György.

Kiemelte: súlyos következményekkel jár a migránsok bevándorlása Európába, ezért Magyarország továbbra is nemet mond a kötelező kvótákra, és arra, hogy illegális bevándorlók tömegeit telepítsék az unió határain belülre.

