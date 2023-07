Varga Judit: Magyarország egy erős Amerikában érdekelt

Magyarország egy erős Amerikában érdekelt – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön zárult egyesült államokbeli látogatásának végén, hozzátéve, hogy fontosnak tartotta ezt az üzenetet elhozni.

A miniszter a magyar közmédiának adott interjúban az ukrajnai háború eseményeit példaként állítva úgy fogalmazott: „látjuk, hogy egy gyenge Amerika engedi azt, hogy eszkaláció következzen be, ezért mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy erős Amerika legyen, mert a béke szimbolikus ajtaján Amerika a kulcs magyar szempontból, de Európa és a világ érdeke is az, hogy ne az eszkaláció, hanem a béketárgyalások irányába fejlődjön a folyamat”. Sajnos a sok fegyverszállítás mind egy ellentétes irányt képvisel, és „nagyon fontos, hogy a jövőben egy olyan amerikai vezetés legyen, amelyik jobban fel tudja fogni háború és béke kérdésében, melyik lépés milyen eszkalációhoz, vagy de-eszkalációhoz vezethet” – mondta Varga Judit.

A mostani magyar-amerikai kapcsolatokkal kapcsolatban a miniszter megjegyezte: „tudjuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció ideológiai, politikai pozícióját tekintve nem azonos a magyar kormány pozíciójával, ugyanakkor ugyanúgy fennmaradnak államaink között a gazdasági kapcsolatok és minden egyéb diplomáciai kapcsolat, hiszen mi a külpolitikában nem ellenségeket, hanem barátokat keresünk”.

Amerikai látogatását értékelve elmondta, hogy az a szövetségépítés jegyében telt, és sok politikussal tárgyalt a politikai együttműködés lehetőségeiről. Fontos megtalálni azokat az egyetértési pontokat, amelyekkel egymás politikáját tudjuk erősíteni – hangsúlyozta, és hozzátette, hogy az amerikai konzervatívok nagy tisztelettel tekintenek az Egyesült Államokból Magyarországra, és úgy emlegetik, mint egy országot, ami képes volt bebizonyítani, hogy a szárazföldön meg lehet védeni a határokat a tömeges illegális bevándorlástól. Egy olyan országként tekintenek Magyarországra, amely képes a gyermekeket megvédeni, és alkotmányos, valamint alsóbb szintű jogszabályok által tudja a szülő jogát biztosítani a gyermekei neveléséhez – mondta a miniszter.

Varga Judit beszámolt arról is, hogy texasi tárgyalásain szóba került az európai uniós migrációs szétosztási mechanizmus terve, amely jogszabály-javaslat formájában az európai törvényalkotási szakaszban jár, ezzel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy az európai parlamenti elfogadási folyamatnak nem érnek a végére a jövő évi európai parlamenti választásokig.

Hozzátette, hogy ahogy Európa egy nagy választásra készül 2024-ben, úgy az Egyesült Államokban az elnökválasztásra készülnek, és fontosnak mondta, hogy az egymásra politikai szövetségesként tekintő európai és amerikai politikai erők egymást akár kölcsönösen erősíteni tudják, és célként jelölte meg a konzervatív eltolódást az Európai Parlamentben 2024-ben.

A tárgyalásai tapasztalatai kapcsán megjegyezte, hogy a magyar kormány törekvéseit az egyesült államokbeli tapasztalatok erősítik. Az, amire a kormány felhívja a figyelmet progresszív társadalompolitikai ideológiai törekvésekként az létezik – hangsúlyozta, kifejtve, hogy a trendek általában nyugatról keletre vándorolnak, így, ami az Egyesült Államok társadalmában megjelenik, az éveken belül a magyar társadalomban is megjelenik. A magyar gyermekvédelmi törvény célját illetően a miniszter kiemelte, hogy „mi nem szeretnénk, hogy az, ami itt már valóság – és erről meg is győződtem a partnerekkel való beszélgetések során –, az Magyarországon is ilyen általános valósággá váljon, időben kell cselekedni”.

Varga Judit egyesült államokbeli látogatása Dallasban kezdődött, ahol magas magyar állami kitüntetést adott át Peter Verhalen főapátnak, a magyar alapítású Mi Asszonyunk Ciszterci Apátság vezetőjének, aki a szerzetesközösség első nem magyar származású főapátja.