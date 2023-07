Elhunyt Charlie Chaplin lánya

Elhunyt Josephine Chaplin színész, Charlie Chaplin lánya; 74 éves volt.

A család bejelentése szerint Josephine Chaplin július 13-án hunyt el Párizsban, és itt is temetik el szűk családi körben. A halál okát nem közölték.

Josephine Chaplin a kaliforniai Santa Monicában született 1949-ben. Charlie Chaplin nyolc gyermekének egyike volt, aki a legendás színész Oona O’Neill színésznővel kötött negyedik házasságából született.

Josephine Chaplin már gyerekként feltűnt apja néhány híres alkotásában, többek között az 1952-es Rivaldafény és az 1967-es Egy hongkongi grófnő című filmben. Később az 1972-es Escape to the Sun és az ugyanebben az évben bemutatott, Paolo Pasolini rendezte Canterbury mesékben is láthatta a közönség, és az 1974-es, A Négy muskétás című Alexandre Dumas-adaptációban is szerepelt. Utolsó filmje, a Belvárosi hőség 1994-ben készült.