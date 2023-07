Továbbra is szökésben a szörfdeszkákat lopó tengeri vidra

A tűzoltók több mint egy hete üldözik azt a tengeri vidrát, ami szörfdeszkákat lopkod a kaliforniai partoknál, de eddig képtelenségnek bizonyult a tolvaj befogása.

Wildlife officials have been trying to capture a wayward sea otter that has been wresting surfboards away from surfers and aggressively approaching kayakers off the coast of Santa Cruz, California. pic.twitter.com/Q2dy9xvVpH

— The Associated Press (@AP) July 20, 2023