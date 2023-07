Szijjártó Péter: Továbbra is háborús hangulat uralkodik Brüsszelben

Az Egyesült Államok újabb 1,3 milliárd dollár értékben küld rakétarendszereket, tüzérségi lövedékeket és drónokat Kijevnek. Közben az Európai Tanács is előállt egy javaslattal. 20 milliárd eurót, azaz 8 ezer milliárd forintot fordítana a következő négy évben ukrajnai fegyverszállításokra. Szijjártó Péter szerint ez azt jelenti, hogy Brüsszel már hosszú távon is háborús kilátosokat vizionál Európának.

Sorozatvetőkkel lőtték a rakétákat az oroszok a harkivi régióban. Heves harcok dúltak. Lőszerraktárakat és légibázisokat támadtak. Füstöltek a tankok a túloldalon is. Az ukránok válaszul az eddigieknél is kegyetlenebb fegyvereket, kazettás bombákat vetettek be.

A kioldás után apró minibombákra széteső lövedékek halálosak és még évtizedekkel később is hatalmas veszélyt jelentenek a fel nem robbant részek, megcsonkíthatják és megölhetik a civileket. Ezért 2008-ban a dublini egyezmény tiltotta meg használatát. De a nagy fegyvergyártók – Kína, Oroszország és az Egyesült Államok – nem írták alá a korlátozást. Ezért küldhetett az USA kazettás bombákat Ukrajnának. Az első szállítmányok pedig már meg is érkeztek a frontra.

„A kazettás bombákkal nagyon széles területet tudunk elérni, ahol sok katona és páncélozott jármű található. Hamarosan elkezdjük használni”

– mondta egy ukrán katona.

A Biden-kormányzat közben egy újabb 1,3 milliárd dolláros fegyverszállítmányt is bejelentett.

Többek között rakétarendszerekkel, tüzérségi lövedékekkel és drónokkal segítik Kijevet. De az Európai Unió is folytatná Ukrajna felfegyverzését.

Továbbra is háborús hangulat uralkodik Brüsszelben – közölte Szijjártó Péter az uniós külügyi tanács ülésének szünetében. A külügyminiszter hangsúlyozta:

a legújabb javaslat szerint az unió 20 milliárd eurós, azaz 8 ezer milliárd forintos katonai segítséget nyújtana Ukrajnának a következő négy évben.

„Ahelyett, hogy a békére koncentrálnánk, arra koncentrálna Brüsszel és arra koncentrálnának az európai országok, hogy mielőbb béke legyen a szomszédságunkban, ahelyett ma gyakorlatilag bejelentették, hogy négy évig még egészen biztosan fent akarják tartani a háborús berendezkedést. Megmondom őszintén, döbbenetes ez a javaslat, nemcsak a 20 milliárd euró miatt, nemcsak a fegyverszállítások miatt, hanem amiatt, hogy ez egy következő négyéves program, amely mégegyszer mondom, ezek szerint négy évre háborús kilátásokat vízionál európa számára” – mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter hozzátette: a háborúnak nincs megoldása a harctéren, minél több fegyvert szállítanak Ukrajnába, annál több ember fog meghalni. A magyar kormány álláspontja ezért világos: mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

