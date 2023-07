Brit színészek szolidaritási demonstrációval támogatták sztrájkoló amerikai kollégáikat

Brian Cox, Imelda Staunton, Naomie Harris és Simon Pegg is ott volt a brit sztárok között, akik pénteken London belvárosában, a Leicester Square-en demonstráltak, hogy kifejezzék szolidaritásukat az Amerikában sztrájkoló kollégáikkal – számolt be róla a The Guardian online kiadása.

Brian Cox, az Utódlás című nagy sikerű tévésorozat főszereplője és a többi brit színész szakszervezetük, az Equity képviseletében vonult az utcára. A demonstrálók soraiban feltűnt Rob Delaney, David Oyelowo, Andy Serkis, Rakie Ayola, Penelope Wilton és Jim Carter is. A brit szakszervezet egyidejűleg a manchesteri Media Cityben is rendezett egy demonstrációt. A 160 ezer amerikai színészt tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) a múlt héten hirdetett határozatlan idejű sztrájkot, miután a stúdiókkal és filmgyártókkal a szerződésekről folytatott egyeztetéseik zátonyra futottak. A SAG-AFTRA ezzel csatlakozott a hollywoodi forgatókönyvírók (WGA) május elején kezdett sztrájkjához. A londoni demonstráción felszólaló Cox arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai színészeknek a különböző platformokon játszott ismétlések utáni jövedelmekre azért is szükségük van, hogy fizetni tudják az egészségügyi szolgáltatásokat. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra is figyelmeztetett. Elmondta, hogy egy színészkollégájával a közelmúltban egy stúdió „egyértelműen közölte, hogy megtartják a képmását, és azt csinálnak vele, amit akarnak”. Cox szerint ez teljességgel elfogadhatatlan, és ez ellen fel kell venni a harcot. A SAG-AFTRA és a WGA közös akciója miatt Hollywoodban leálltak a film- és televíziós produkciók. A filmvárosban utoljára több mint 60 éve fordult elő hasonló sztrájk. Kapcsolódó tartalom Sztrájkba lép az Egyesült Államok legnagyobb filmszínész-szakszervezete A színészsztrájk hollywoodi idő szerint pénteken kezdődik, és meghatározatlan ideig tart. A The Guardian cikke emlékeztetett arra, hogy miközben a sztrájk az Egyesült Államokban zajlik, sok olyan tagja van az Equity szakszervezetnek, akik szintén rendelkeznek SAG-AFTRA-tagsággal, és nem akarnak sztrájktörők lenni. Azok viszont, akik nem tagjai a SAG-AFTRA-nak, azért fogják rosszul érezni magukat, mert nem akarják elvenni sztrájkoló kollégáiktól a munkát. Nagy-Britanniában számos filmet koprodukcióban készítenek, és a nagy brit stúdiókban számos amerikai filmet forgatnak, amelyek most mind leálltak. A 47 ezer tagot számláló Equity szakszervezet hangsúlyozta szolidaritását a SAG-AFTRA-val, és bírálta Anglia szigorú sztrájkellenes törvényeit, amelyek miatt tagjai nem folytathatnak szolidaritási sztrájkot. Az Equity egyúttal azt tanácsolta tagjainak, hogy ha Equity-szerződésük van, folytassák a munkát. Paul W. Fleming, az Equity főtitkára elmondta, azon vannak, hogy ne lehessen az amerikai színészektől elvenni a munkát, vagy megkerülni a sztrájkot. Mint hozzátette, azokat a produkciókat is ellenőrzik, amelyek nem engedik, hogy a SAG-AFTRA tagjai a szerződésük alapján dolgozzanak, ugyanis ez Nagy-Britanniában törvénytelen. Mint hangsúlyozta: a SAG-AFTRA-tagok szakszervezetük jóváhagyásával jelentkezhetnek Nagy-Britanniában meghallgatásra és vállalhatnak munkát az Equity-szerződés alapján. Mint mondta, az ilyen szerződéseket csak akkor hagyják jóvá, ha a feltételek megegyeznek azokkal, amelyeket a SAG-AFTRA az Egyesült Államokban követel. Az Equity jövőre kezd tárgyalásokat. Fleming szerint Nagy-Britanniában is az amerikai helyzethez hasonló kérdések merülnek fel a jövedelmekkel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A brit film- és televíziós műsorok 95 százaléka szakszervezeti megállapodás alapján készül, és az országban a színészek 84 százaléka az Equity tagja – mondta a szakszervezeti vezető.