Szörnyű dolgot tett 8 éves lányával az apa, miután távoltartási végzést kért ellene a családja

Egy kaliforniai férfi lelőtte nyolcéves kislányát, majd maga ellen fordította a fegyvert, miután a gyerek anyja távoltartási végzést kért ellene.

Calif. Man Kills 8-Year-Old Daughter, Then Self in Murder Suicide Hours After Girl’s Mother Was Granted a Restraining Order https://t.co/qz5vCGUYwb

