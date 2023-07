Szexuális zaklatással vádolják Hollywood legendás zeneszerzőjét

Az elsőként a Rolling Stone magazinban megjelent oknyomozó anyag szerint Elfman szexuálisan zaklatta Nomi Abadi Grammy-díjra jelölt zeneszerző-zongoristát.

A magazin feltárta, hogy Abadi 2017-ben bejelentést tett a Los Angeles-i rendőrségen, miszerint Elfman többször is önkielégítést végzett előtte. Elfman szerint viszont jókora ferdítésről van szó, valójában ugyanis Abadi közeledett hozzá romantikusan, majd miután ő visszautasította, a nő bosszúhadjáratot indított ellene.

A new report claims that Danny Elfman sexually harassed a Grammy-nominated pianist and composer in 2015 and 2016. https://t.co/0T6JhyKP6v

