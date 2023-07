Sokkoló baleset az autópályán: elhunyt egy hét hónapos terhes kismama

Meghalt egy várandós kismama egy autóbaleset során vasárnap, miután az autó, amiben utazott áthajtott egy aligátoron egy texasi autópályán.

Pregnant Woman Dies in Texas Crash After Truck Hits Alligator and Rolls Over https://t.co/WqFsnfIf2U

— People (@people) July 18, 2023