Odesszát támadta az orosz légierő, de Kijevben is megszólaltak a légvédelmi szirénák

Ismét Odesszát támadta az orosz légierő, szerda hajnalban. A légicsapások súlyosan megrongálták a gabonaszállításban fontos szerepet játszó fekete-tengeri kikötő infrastruktúráját. Kijevben is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Közben tűz ütött ki egy krími orosz katonai támaszponton. Kijevben cáfolják, hogy az ukrán haderő hajtotta volna végre a támadást.

Több mint háromezer négyzetméteren lángolt egy kereskedelmi raktár Odessza külvárosában, szerda hajnalban, az újabb orosz légitámadások után. A helyi hatóságok szerint a fekete-tengeri kikötő egyik gabonaterminálja súlyosan megrongálódott, a rakodóterületen egy olajtartályba csapódó drón okozott tüzet.

A légicsapások a belvárost sem kímélték. Ukrán források szerint több civil megsérült, amikor az egyik lakótelepen csapódott be egy orosz drón. Az épületeken alig maradt ép ablak.

„Szerencsére még nem aludtam. Egy vörös villanást láttam, majd hatalmas robaj rázta meg a házat, miközben a földre vetettem magam. Záporoztak az üvegcserepek, a lépcsőházban füst gomolygott, az emberek pánikban szaladtak kifelé” – mesélte az egyik lakó.

Kijevben is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az ukrán hadvezetés közölte, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 23 orosz harci drónt és 14 rakétát semmisített meg, főként az ország déli régiójában.

Hatalmas lángok csaptak fel hajnalban az Oroszország által 2014-ben elfoglalt Krím-félsziget kirovszki katonai támaszpontján is.

„A tűz okát egyelőre vizsgáljuk. Közben elrendeltem a bázis környékén lévő négy település ideiglenes kiürítését. Nagyjából 2200 emberről van szó. A félszigeten áthaladó autópálya érintett szakaszát lezártuk” – közölte a Moszkva által kinevezett krími kormányzó.

Napközben több hírportál is az ukrán katonai hírszerzés egyik vezetőjét idézve az állította, hogy az incidens az ukrán hadsereg műve. Kijev ezt cáfolja, és hamisítványnak nevezte az idézett nyilatkozatot.

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor az elmúlt napok támadásaival Oroszország a globális élelmiszer-biztonságot is fenyegeti. Volodomir Zelenszkij erről Kijevben beszélt, miután Leo Varadkar ír miniszterelnökkel tárgyalt.

„Az elmúlt éjszaka orosz rakéták vették célba az odesszai kikötő infrastruktúráját, amelynek fontos szerepe van az ukrán mezőgazdasági termékek exportjában. Az ilyen terrorista akciókkal nemcsak a mi országunkat, hanem a globális biztonságot is támadják” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij.

A Guardian című lap értesülései szerint az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy csütörtöktől kezdve az Ukrajna fekete-tengeri kikötőibe tartó hajókat potenciális fegyverszállítónak tekinti. Kijev ugyanis az orosz biztonsági garanciák nélkül is kész folytatni a gabona szállítását az isztambuli kikötőbe. Moszkva hétfőn jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a fekete-tengeri gabonaegyezményt, mivel a külföldi szankciók továbbra is megnehezítik az orosz agrártermékek exportját.

Közben eldőlt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mégsem vesz részt személyesen a BRICS találkozóján, Johannesburgban. Ezt a dél-afrikai elnök jelentette be, aki pár napja engedélyt kért a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságtól, hogy ne kelljen letartóztatnia az országába érkező orosz elnököt. A testület ugyanis elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, a dél-afrikai kormány szerint azonban az őrizetbe vételt Moszkva hadüzenetnek tekintené.

„Mindenki számára világos, hogy egy ilyen támadás az orosz államfő ellen mit jelentene, szóval nincs mit megmagyaráznunk” – fogalmazott szerdán a Kreml szóvivője, hozzátéve, hogy az orosz elnök videokapcsolaton keresztül vesz majd részt az augusztusi csúcstalálkozón.

Kiemelt kép: Orosz dróntámadás során megrongálódott lakóépületet takarítanak Odesszában 2023. június 10-én. Az éjszaka folyamán végrehajtott támadásokban három civil életét vesztette, további huszonhat ember pedig megsérült. (Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenyko)