Kiderült, mi lehet a rejtélyes tárgy, amelyet a tenger mosott partra Ausztráliában

A hivatal a Twitteren azt közölte, folytatódik a tárgy azonosítása, a vizsgálat során más országokkal is együttműködnek.

*UPDATE*

We have determined the object is most likely a solid rocket motor casing.

We’re continuing the process of identifying the type of rocket & its origin through ongoing engagement with our global counterparts. @WA_Police have coordinated the object’s removal & storage. https://t.co/04ZHjLBJ8Y

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 19, 2023