Elkezdődtek a szakmai programok és beszélgetések Tusványoson, idén a béke a kiemelt téma

A keddi táborfoglaló és az első koncertek után szerdán hivatalosan is elkezdődtek a szakmai programok és beszélgetések Tusványoson. A pódium-beszélgetések kiemelt témája a béke. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tart előadást.

Hivatalosan is megnyitott a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn. A rendezvénysorozat idei mottója: „A béke ideje”, ami az orosz-ukrán háborúra utal.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismét kiállt a fegyverszünet és a béke mellett. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a magyaroknak nincs más alternatíva, csak a béke. Egyúttal a kárpátaljai magyarság fizikai megmaradásának fontosságát hangsúlyozta, és biztosította őket az anyaország támogatásáról.

„Kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett. Minden eddigi segítséget, és ami kell, ezután is megadunk ahhoz, hogy a magyar intézmények, a magyar egyházak, a magyar szervezetek működni tudjanak, az önkormányzatok működni tudjanak. Egyébként ezt nem most kezdtük el, hiszen a 2010-es évek folyamatosan ennek jegyében zajlottak, de ezt most megerősítve tesszük” – fogalmazott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Oroszország viseli a felelősséget a háborúért és annak jogi következményeit a jövőben is viselnie kell – erről az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke beszélt.

Németh Zsolt azt mondta: Magyarország nem hisz a háború katonai megoldásában, ezért a békediplomácia útját választotta, és ki szeretne maradni a konfliktusból.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne álljon elő egy olyan helyzet, hogy Magyarország indokolt módon ki akar maradni ebből a háborúból, és mégis a vesztesek oldalára sorolják. Ezért Magyarországnak fontos, hogy világossá tegye, hogy egyértelműen elítéljük Oroszország katonai agresszióját” – szögezte le Németh Zsolt.

Az európaiság elválaszthatatlan a kereszténységtől, mégis, most a fogyasztói társadalom diktál, a család elleni támadások pedig a civilizációs alapértékek elleni támadások – mondta a Szeged-Csanádi megyéspüspök a lengyel Wacław Felczak Alapítvány beszélgetésén. Kiss-Rigó László hangsúlyozta: az identitás megőrzéséhez fontos a keresztény értékek hiteles bemutatása és védelme.

„A veszély pedig most az Európa nagy részében, főleg nyugati részében, hogy identitásvesztés következtében kvázi szellemi-lelki öngyilkosságot követ el Európa, az európai társadalmak nagy része. Ezzel szeretnénk mi immunitást mutatni ezzel szemben” – mondta Kiss-Rigó László.

A nemzetpolitika és a magyarság összetartozásának erősítése is cél a rendezvényen.

Az M4 Sport csatornaigazgatója elmondta, az MTVA és a kormány évek óta dolgozik azon, hogy a magyar sportsikereket a határon túli magyaroknak is megmutathassák. Székely Dávid kiemelte, minden feltétel adott, hogy a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseit és 2032-ig a magyar sportolók olimpiai szereplését a külhoni magyarok is élőben láthassák.

A vasárnap hajnalig tartó rendezvényen csaknem ezer előadó vesz részt és a harminc helyszínen több mint ötszáz program közül választhatnak a látogatók. Orbán Viktor miniszterelnök idei tusványosi beszédét szombaton délelőtt fél tizenegytől tartja.

Kiemelt kép: Fiatalok érkeznek a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba (Tusványos) az erélyi Tusnádfürdőn 2023. július 18-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)