Tusványos a béke jegyében: megérkeztek az első táborlakók a szabadegyetemre

A Béke ideje mottóval elindul a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – közismert nevén Tusványos –, amelyen Orbán Viktor szombaton tart előadást. A beszélgetéseken és a vitákon a magyar kormány több minisztere és államtitkára is részt vesz.

Az évnek ebben a szakaszában minden út az erdélyi Tusnádfürdőre vezet, egész Erdélyből érkeznek vonatokkal a hátizsákos fiatalok. A Katolikus Karitász önkénteseiként első alkalommal érkeztek a Tusványosra.

„Nagyon sok előadást láttam, ami esetleg érdekelhetne, és nagyon sok jó koncert lesz, meg lesz egy diákzenekar is, a Raklap, ami nagyon érdekel, szóval azért is jöttünk. Reméljük, hogy nagyon jó élmény lesz a barátainkkal együtt, meg az önkéntestársainkkal, mert egy ilyen csapat vagyunk, kicsit csapatépítés jellegű is ez az idei Tusványos” – mondta az egyik érkező.

Kapcsolódó tartalom

A szabadegyetem különböző generációknak, a Kárpát-medence más-más szegletéből érkezőknek nyújt tartalmas kikapcsolódást.

Egy Győr-Moson-Sopron vármegyéből érkezett férfi egy erdélyi túrát kapcsolt össze a tusnádfürdői szabadegyetemmel.

„Nyilván a barangolás, kalandozás ebben az időpontban, pont ekkor van Tusványos, kihasználtuk, eljöttünk. A nyitónapon szeretnénk itt lenni, itt éjszakázni, meg majd szombatra az Ismerős Arcok-koncertre szándékozunk még visszajönni” – mondta a Kapuvárról érkezett férfi.

Sokan már délután az est nagy fellépőjére, a Magna Cum Laude zenekar koncertjére hangoltak. Az együttessel koncert előtt is találkozhattak a rajongók.

„Azt kell, hogy mondjam – talán beszélhetek minden itt fellépő zenekar nevében –, hogy amikor az ember átlépi a határt, teljesen más közegbe kerül, teljesen más lelkület veszi kezdetét.

„Mindig egyfajta vágyakozás van a közönség részéről is, és azt kell hogy mondjam, hogy a zenészek, zenekarok részéről is, hogy végre újra Erdélyben muzsikálhatunk, végre megint Tusnád!”

– mondta Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese az M1 stábjának.

A béke és a párbeszéd Tusványos idei jelszavai

Tusványos védjegye és alapértéke immár három évtizede a párbeszéd. Ehhez a közéleti és politikai vitafórumokon annál inkább ragaszkodnak, mert a politikában nem egymás meggyőzése, hanem legyőzése lett a világtrend – mondják a szervezők. A béke ideje mottóval induló szabadegyetem idén is iránytű akar lenni a világpolitikai és a Kárpát-medencei folyamatok megértésében.

Kapcsolódó tartalom

„Többértelmű ez, egyrészt akkor, amikor itt körülöttünk recseg, ropog a régi világrend, és a szomszédban háború dúl, annak minden politikai gazdasági, energiapolitikai, társadalmi, erkölcsi következményével, akkor nagyon fontos, hogy Tusványos erre hogyan reagál. És így is próbáltuk összeválogatni egyrészt a témákat, másrészt az előadókat” – mondta a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szenátusának társelnöke.

Az elkövetkező napokban 30 rendezvényhelyszínen több mint 500 program közül lehet válogatni, ezeken csaknem ezer előadó vesz részt. Szombaton hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László püspök tart közéleti fórumot.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. Orbán Viktor miniszterelnök (k) előadást tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án. Mellette Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien Cher)