Részben megfékezték az Athén térségében pusztító erdőtüzeket

Részben sikerült megfékezni az Athén környékén pusztító erdőtüzeket – közölte a görög tűzoltóság szóvivője kedden.

A szóvivő elmondása szerint kedden kora reggel 23 tűzoltó-repülőgépet és -helikoptert vetettek be az erdőtüzek eloltása érdekében.

A görög fővárostól 30 kilométerre északra, Dervenohoriánál hétfőn kialakult tüzet sikerült megfékezni, de az Athéntól 10 és 80 kilométerre nyugatra keletkezett erdőtüzek továbbra is aggodalomra adnak okot.

Az Athéntól mintegy 27 kilométerre délkeletre található Kuvaraszban is, ahol több lakóház is megrongálódott a lángokban – amelyek a környező településekre is átcsaptak – sikerült megfékezni a tüzet.

Jelenleg továbbra is 230 tűzoltó, 76 tűzoltóautó és öt helikopter segítségével biztosítják a terület bizonyos pontjait

– közölte a tűzoltóság.

A görög állami rádió bejelentése szerint Görögország más régióiból katasztrófavédelmi erők utaztak Athén környékére, hogy segédkezzenek az oltásban.

Az egyik közeli település polgármestere elmondta, hogy több mint 7000 hektárnyi föld vált a lángok martalékává a part mentén, ahol sok athéni lakos nyaralója is található.

A viszonylag esős és hűvös tavaszi időjárás után ezek az első jelentős erdőtüzek Görögországban ebben az évben.

A görög polgári védelmi minisztérium a hétvégén arra figyelmeztetett, hogy a több napon át tartó 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet és a tartósan száraz időszak után nagyon nagy eséllyel keletkezhetnek erdőtüzek a térségben.

Legalább két település lakóit, egy nyári tábort és egy rehabilitációs központot kellett evakuálni eddig az erdőtüzek miatt az Athéntól nyugatra található Lutráki tengerparti üdülőváros közelében. A helyi polgármester a görög televízióban azt mondta, a nyári táborból 1200 gyereket menekítettek ki.

Görögországban még mindig élnek a 2018-as erdőtűz-katasztrófa emlékei, amikor 101 ember vesztette életét Athéntól keletre, a tengerparti Mati városában.

Kiemelt képünk: Erdőtűz az Athén közelében fekvő Inoi környékén 2023. július 18-án, amikor második napja pusztítanak lángok a görög főváros környékén. (Fotó: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz)