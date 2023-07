Novák Katalin Tanzániában: Erősítjük az oktatási és gazdasági együttműködést Tanzániával

Erősítjük az oktatási és gazdasági együttműködést Tanzániával – hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök kedden Samia Suluhu Hassan tanzániai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján Dar es Salaamban, ahol a két ország képviselői aláírták a 2024-2026 közötti időszakra szóló Stipendium Hungaricum Programot.

Novák Katalin elmondta: az ösztöndíjprogramnak köszönhetően jelenleg 12 ezer diák tanul Magyarországon a világ minden tájáról. A mostani megállapodással pedig lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország az elkövetkező három évben tanzániai hallgatóknak is tudjon ösztöndíjat biztosítani. Samia Suluhu Hassan tanzániai elnök kiemelte: a megállapodás keretében magyar diákok is elnyerhetik tanzániai egyetemek ösztöndíjait.

A köztársasági elnök szerint a tanzániai elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett az orosz-ukrán háború, megvitattak migrációs és demográfiai kérdéseket és megállapodtak a gazdasági kapcsolatok erősítéséről is.

Novák Katalin kiemelte, hogy személyében első alkalommal jár magyar köztársasági elnök Tanzániában. Mint mondta, a cél megérteni a tanzániai emberek mentalitását, életmódját, kapcsolataink pedig a kölcsönös tiszteleten alapulnak.

Szólt a Magyarország közelében zajló orosz-ukrán háborúról, amelynek következményeként kétmillió menekültet fogadott be hazánk. Hozzátette, hogy Ukrajna területén, Kárpátalján is élnek magyarok és a háborúban is veszítették életüket magyar emberek.

Kitért arra is, hogy lehetőségük volt a történelemről is beszélgetni a tanzániai elnökkel, s ez a találkozó is lehetőséget adott megérteni egymás kihívásait és tanulni egymástól. „Mindketten készek és nyitottak vagyunk arra, hogy tanuljunk a másik példájából” – hangsúlyozta Novák Katalin.

Az oktatással kapcsolatban kifejtette: az elképzelés szerint a Magyarországon tanuló külföldi diákok később visszatérnek szülőföldjükre, és ott kamatoztatják tudásukat. Elmondta továbbá, hogy van még lehetőség a két ország közötti gazdasági kapcsolatok javítására és intenzívebbé tételére. Hozzátette: szeretne egy üzleti fórumot szervezni Magyarországon, amely majd Samia Suluhu Hassan elnök látogatásához kapcsolódik, és amely összehozza a két ország üzleti szektorának érdekeltjeit.

Novák Katalin meghívta továbbá Samia Suluhu Hassan elnököt a szeptemberi demográfiai csúcsra Budapestre.

Novák Katalin hétfőn érkezett munkalátogatásra a Tanzániai Egyesült Köztársaságba. Szerdán Fumvuhu településen megkoszorúzza Kittenberger Kálmán természettudós emléktábláját, csütörtökön pedig Arushában Sáska László orvos sírjánál helyezi el a tisztelet virágait.

