Ukrajna orosz biztonsági garanciák nélkül is kész folytatni a fekete-tengeri gabonaegyezményt

Ukrajna kész orosz biztonsági garanciák nélkül is meghosszabbítani a fekete-tengeri gabonaegyezmény hatályát, és ezt jelezni fogja a közvetítőként eljáró ENSZ-nek és Törökországnak is – jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök afrikai újságíróknak nyilatkozva.

„Volt két megállapodásunk: Ukrajna, Törökország, ENSZ; a másik egyezmény Oroszország, Törökország és az ENSZ között. Így amikor Oroszország azt mondja, hogy felfüggeszti (az egyezményt), akkor lényegében az António Guterres ENSZ-főtitkárral és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel kötött megállapodást bontja fel. Nem velünk. Nekünk nem volt semmiféle megállapodásunk velük” – mondta Zelenszkij, akit sajtótitkára, Szerhij Nyikoforov idézett. „Oroszország nélkül is mindent meg kell tenni, hogy használni tudjuk ezt a fekete-tengeri folyosót. Nem félünk” – hangoztatta az ukrán államfő, aki szerint a hajótulajdonos vállalatok már jelezték, készen állnak, ha Ukrajna elindítja, Törökország pedig átengedi a gabonaszállítmányokat. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy az alternatív szárazföldi útvonalak nem tudják kiváltani a fekete-tengeri gabonaegyezmény keretében folytatott tengeri szállítmányozást. A gabonaegyezmény hatálya hétfőn éjfélkor jár le, Oroszország pedig közölte, hogy nem újítja meg. A Kreml mindazonáltal arról biztosította az érintetteket, hogy Moszkva kész „azonnal” visszatérni az egyezményhez, ha teljesülnek annak Oroszországra vonatkozó feltételei. Erdogan török elnök, akinek országa közvetítőként járt el a gabonamegállapodás megkötésekor, közölte: továbbra is úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az egyezmény folytatását akarja. Hozzátette, hogy a török és az orosz külügyminiszter hétfő délután tárgyal. „Remélem, hogy ezzel a megbeszéléssel el tudunk érni némi eredményt, és szünet nélkül folytatni tudjuk a dolgokat” – mondta Erdogan. Guterres sajnálatosnak nevezte Moszkva döntését, viszont szintén jelezte: nem hagy fel a nemzetközi erőfeszítések összehangolásával annak érdekében, hogy az orosz és az ukrán mezőgazdasági termékek, illetve műtrágyák eljuthassanak a világ piacaira. Mindemellett elismerte, hogy továbbra is fennállnak olyan akadályok, amelyek nehezítik az orosz termékek exportját. Az orosz külügyminisztérium már előzetesen jelezte, hogy megfontolják a gabonaegyezmény folytatását, amennyiben „kézzelfogható eredmények” születnek az orosz fél követeléseit illetően. Ezen feltételek közé tartozik az orosz gabona- és műtrágyaexportot akadályozó szankciók eltörlése. A francia külügyminisztérium állásfoglalásában felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel a gabonaegyezmény megújítását érintő zsarolással. „Franciaország elítéli, hogy Oroszország felfüggeszti részvételét a fekete-tengeri gabonakezdeményezésben. Oroszország egyedül felelős a hajózás akadályozásáért abban a tengeri térségben, mert illegális blokádot von az ukrán kikötők köré. Véget kell vetnie a globális élelmezés biztonságával kapcsolatos zsarolásnak, és felül kell bírálnia döntését” – emelte ki közleményében a diplomáciai tárca. A kiemelt képünk illusztráció.