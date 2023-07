A levegőben ájult el a pilóta, az utas vette át a kormányt

Kényszerleszállást hajtott végre egy utas a Martha’s Vineyard szigeten a hétvégén, miután a gép pilótája elájult.

Passenger crash-lands plane after pilot passes out behind the controls in Martha’s Vineyard https://t.co/bxQg4ve8qX pic.twitter.com/HW05J13frL

— New York Post (@nypost) July 17, 2023