Ukrán drónok és orosz rakéták – mindkét fél lakott területek elleni támadásokkal vádolja egymást

Ukrán dróntámadást vert vissza az orosz légierő reggel a Krím félszigeten lévő Szevasztopolnál – jelentette be a város Moszkva által kinevezett kormányzója. Az orosz fél kilenc drónt semmisített meg a Fekete-tenger partján fekvő város felett, áldozatok nincsenek. Közben a kelet-ukrajnai Harkivból halálos áldozattal járó orosz rakéta-támadásról számoltak be.

Egy tengeri járműre lőnek azon a közösségi médiában terjedő felvételen, amelyet az ukrán védelmi szektor egyik dolgozója mellett egy kiberbiztonsági szakértő is megosztott.

A képsorok állítólag Szevasztopol partjainál készültek. A város polgármestere szerint vasárnapra virradóra az ukránok légi és vízi drónokkal támadták a Krím központját, de az este folyamán Harkivból is jelentettek orosz rakétacsapást.

Az elmúlt héten az orosz és az ukrán oldalon is rendszeres légicsapásokról számoltak be. Állítólag a múlt hónapban átszakadt nova kahovkai gát is tüzérségi támadások miatt semmisült meg. A harcoló felek azóta is egymást vádolják az incidenssel.

„Az ukránok aknavetőkkel és öngyilkos drónokkal támadnak ránk, naponta akár többször is” – mondta egy orosz katona.

Az ukrán oldalon azzal érvelnek, hogy ők nem robbanthatták fel a gátat, hiszen az az oroszok ellenőrzése alatt áll. Egy dolog biztos, a mostanra teljesen kiapadt duzzasztógát medréből csaknem 10 Balatonnak megfelelő víz tűnt el. A közvetlen kár több, mint 400 milliárd forintra becsülhető, de hosszú távon is súlyos környezeti károkkal számolnak.

Sok helyen már nekiláttak az újjáépítéseknek.

„Annyi munka van itt, hogy amikor az ember körülnéz azt sem tudja hol kezdjen neki. Nagy szükség van a segítségre. Mi Hollandiából jöttünk. Bár a háború közvetlenül nem érint minket, itt az ember mégis a bőrén érzi mások gondjait. Szeretném azt hinni, hogy egy fordított helyzetben az ukránok is segítenének rajtunk” – mondta egy önkéntes.

A segítség módja azonban vitákat gerjeszt. Szombaton tüntetők százai tiltakoztak Düsseldorfban az Ukrajnának küldött német fegyverszállítmányok ellen.

„Nem állunk háborúban Oroszországgal, és nem járulunk hozzá ahhoz, hogy a német kormány fegyvereket küldjön Ukrajnába. A fegyverek csak elnyújtják a háborút és az emberi szenvedést” – mondta egy tüntető.

Németország a háború kitörése óta folyamatosan lőszerrel és nehézfegyverekkel is támogatja Ukrajnát.

Vannak azonban olyan országok, amelyek vezetése a magyar kormányhoz hasonlóan nem akar fegyverekkel beavatkozni a háborúba.

Kijevben tett szombati látogatásán Jun Szok Jol dél-koreai elnök bejelentette: a korábbiaknál nagyobb értékű segélycsomagokat küldenek Ukrajnának, de ezek a továbbiakban sem fognak fegyvereket tartalmazni.

Kiemelt kép: MTI/AP/Jevhen Maloletka