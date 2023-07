Tunézia stratégiai partnerségi szándéknyilatkozatot írt alá az Európai Unióval

„Megállapodásokat tartalmaz az embercsempészek üzleti modelljének megzavarásáról, a határellenőrzések erősítéséről, a regisztráció és visszaküldések rendszerének javításáról. Mindezek elengedhetetlen intézkedések az illegális bevándorlás megállítását szolgáló erőfeszítések támogatására” – írta Rutte Twitter-oldalán.

Today, President Kais Saied ( @TnPresidency ) of Tunisia and @EU_Commission President @vonderleyen signed the strategic partnership between the EU and Tunisia. Prime Minister @GiorgiaMeloni of Italy and I also attended the ceremony. This is a real milestone and a promising start to… pic.twitter.com/L2kZ0y0Hhm

Szaíd és von der Leyen vasárnap folytatott tanácskozásán Mark Rutte holland és Giorgia Meloni olasz kormányfő is részt vett.

A tájékoztatás szerint a mostani megállapodással az EU egy 900 millió eurós (332 milliárd forint) makrószintű pénzügyi segélycsomagot is elindíthat a gazdasági nehézségekkel küszködő Tunézia számára.

Az uniós politikusok legutóbb majdnem egy hónapja tárgyaltak az észak-afrikai országban. A pénzügyi segélyekért cserében Tunézia vállalja, hogy a jövőben erőteljesebben fellép az embercsempészekkel szemben és igyekszik elejét venni annak, hogy bárkák induljanak útnak menedékkérőkkel Európába.

A most aláírt dokumentum az illegális bevándorlás kérdésén túl gazdasági fejlesztéssel és megújuló erőforrásokkal kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz.

„Van egy jó csomagunk, most pedig eljött az idő, hogy megvalósítsuk” – hangsúlyozta von der Leyen a szándéknyilatkozatra utalva.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.

It is built on 5 pillars ↓ https://t.co/xYKDk3tisJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023