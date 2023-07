Saját rokonát is eltette volna láb alól a hasonmását meggyilkoló nő

Az ingolstadti államügyészség munkatársa csütörtökön elmondta, egy mobiltelefonban talált bizonyítékok arra utalnak, hogy tavaly július közepén a 23 éves Sharaban K. fizetett volna valakinek, hogy megölje egyik rokonát.

A terv azonban nem valósult meg, a vizsgálatok szerint a bérgyilkos többszöri kérés ellenére sem akarta végrehajtani a feladatot. A rokon és a felbérelni kívánt személy kilétét a rendőrség nem fedte fel.

