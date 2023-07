Lengyel kormánybiztos: Wagner-katonák érkeztek Fehéroroszország területére

Az információbiztonságért felelős lengyel kormánybiztos szombaton megerősítette, hogy a Wagner orosz magánhadsereg katonái Fehéroroszországban vannak.

Stanislaw Zaryn a Twitter internetes közösségi oldalon azt közölte, hogy becslésük szerint több száz zsoldos érkezett a Lengyelországgal szomszédos Fehéroroszország területére.

Grupa Wagnera jest obecna na Białorusi. Pierwsi wagnerowcy dojechali, może być ich w tej chwili kilkuset. Polskie służby monitorują sytuację, by wiedzieć ilu wagnerowców ostatecznie trafi na 🇧🇾.#SkutecznieChronimyPolskę pic.twitter.com/uRo68wshMk — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 15, 2023

Az ukrán határőrség szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva szintén azt mondta, hogy Wagner-katonákat szállító hosszú konvoj érkezett szombat hajnalban Fehéroroszország területére Oroszországból.

Elsőként a fehérorosz katonai aktivitást figyelő Hajun csoport közölte a hét végén, hogy legalább 60 teherautót, buszt és egyéb nagy járművet láttak, amint beléptek fehérorosz területre a helyi rendőrök kíséretében. A konvoj a Minszktől délre fekvő Aszipovicsi településen lévő katonai támaszpont felé tartott.

A Wagnert alapító Jevgenyij Prigozsin június végén rövid életű lázadást hajtott végre a moszkvai vezetés ellen, és az incidens lezárása után Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közölte, hogy Minszk hasznát venné a Wagner tapasztalatának és szakértelmének, továbbá egy „elhagyatott katonai létesítmény” területét ajánlotta fel a zsoldossereg harcosainak, hogy alakítsák ki ottani bázisukat.

A fehérorosz védelmi minisztérium pénteken kiadott közleményében az állt, hogy „útitervet” dolgoztak ki arra, hogyan tart majd közös hadgyakorlatokat a fehérorosz hadsereg a Wagner-csoporttal. A tárca azt is közölte, hogy a Wagner harcosai már be is kapcsolódtak a fehérorosz katonák kiképzésébe.

A kiemelt kép illusztráció.