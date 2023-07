Interneten nézett utána, hogy végezhetne feleségével, keresési előzményei buktatták le a fogorvost

Röviddel azután, hogy viszonyba kezdett a felesége meggyilkolásával vádolt coloradói fogorvos, az interneten keresett válaszokat olyan kérdésekre, minthogy „Kimutatható-e az arzén a boncolás során?” és „Hogyan lehet a gyilkosságot szívrohamnak álcázni?” – számol be az NBC News.

Napokkal később James Craig felesége, Angela Craig az internetes oldalak segítségével próbálta kideríteni, miért jelentkeztek nála olyan tünetek, mint a szédülés és a remegés, és olyan orvosokat keresett, akik segíthetnek neki – mondta John Kellner kerületi ügyész szerdán a bírósági meghallgatáson.

