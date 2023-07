A Wagner zsoldosai már Fehéroroszországban vannak – megvan, mi lehet a feladatuk

A kérészéletű Wagner-lázadást követően sokáig nem derült ki, merre lehetnek a magánhadsereg katonái. Az orosz elnök több lehetőséget is felkínált a lázadóknak, akik most megérkezhettek Fehéroroszországba. Az illetékes minszki minisztérium közlése szerint a zsoldosok a fehérorosz hadsereg kiképzésében vesznek részt.

A Wagner-csoport zsoldosai – az ukrán és lengyel hatóságok szerint – Fehéroroszországba érkeztek. Egy egyelőre meg nem erősített jelentés szerint egy 60 járműből álló konvoj szombaton kora reggel érkezett fehérorosz területre.

A járművek között teherautók, furgonok, áruszállítók és buszok is voltak.

A kérészéletű Wagner-lázadás után sokáig nem derült ki, hogy hol vannak a fellázadt zsoldosok.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „több lehetőséget is felkínált” a lázadóknak, az egyik változat szerint Fehéroroszországba távozhattak. Ezt erősítette most meg az ukrán állami határőrség szóvivője, Andrij Demcsenko, valamint Stanislaw Zaryn varsói kormánymegbízott is.

A mintegy három héttel ezelőtti lázadást követően a zsoldoscsoport harcosai – Minszk szerint – a fehérorosz fegyveres erők katonai kiképzőjeként kezdtek el tevékenykedni.

„A Wagner katonai magáncég harcosai számos harcászati területen oktatóként tevékenykednek” – közölte az illetékes fehérorosz minisztérium.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a Wagner-csoport június 24-i felkelése során elfoglalta az orosz hadsereg főhadiszállását a délnyugat-oroszországi Rosztov-na-Don városában, és Moszkva felé nyomult. A lázadás azonban már aznap este véget ért, miután Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közvetített a felek közt:

Eszerint Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér Fehéroroszországba távozhat.

A magánhadsereg katonái „választhattak”, hogy szintén Fehéroroszországba mennek, esetleg csatlakoznak a reguláris orosz hadsereghez, vagy hazatérnek. A fehérorosz elnök azonban július elején még úgy nyilatkozott, hogy egyetlen Wagner-zsoldos sem érkezett Fehéroroszországba.

A kiemelt képen a Wagner-csoport egy harckocsija 2023 júniusában Rosztov-na Donu városában. (Fotó: EPA/Arkady Budnitsky)