Továbbra is bizonytalan, hogy sikerül-e meghosszabbítani a fekete-tengeri gabonafolyosók fenntartásáról szóló egyezményt

Továbbra is bizonytalan, hogy a hétfői határidőig sikerül-e meghosszabbítani a fekete-tengeri gabonafolyosók fenntartásáról szóló egyezményt. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta: a török és az orosz vezetés egyetért a meghosszabbítás szükségességéről. Közben előre váratlan látogatást tett Kijevben a dél-koreai elnök. Jun Szok Jol bejelentette: Korea kiterjeszti az Ukrajnának nyújtott eddigi támogatást.

Több ezer tonna ukrán gabonával megrakva érkezett meg szombaton az egyik utolsó teherhajó Isztambulba. A fekete-tengeri gabonaszállítmányokról szóló megállapodás hétfői lejárta előtt már csak egy hajót várnak Ukrajnából a boszporuszi kikötők. Recep Tayyip Erdogan török elnök a határidő közeledtével azt közölte: orosz kollégája megerősítette őt, hogy szándékában áll az egyezmény meghosszabbítása.

„Putyin elnök úr egyetért velünk abban, hogy a fekete-tengeri gabonafolyosót fenn kell tartani. Bízom benne, hogy az Oroszországgal folytatott közös erőfeszítéseink révén sikerül kiterjeszteni a megállapodást” – mondta.

A moszkvai vezetés a bejelentésre csak annyit közölt, hogy a folytatásához szükséges feltételek még nem teljesültek.

Közben a dél-ukrajnai Herszon megyében az ukrán csapatok a kiáradt Dnyeper folyón kialakult szigetekről próbálják kiűzni az orosz védelmet. Az ukrán hadsereg által közölt felvételek szerint a harcokban a drónoknak is nagy szerep jut. Ezek a gyalogos csapatok elé küldve kiválóan alkalmasak az ellenséges pozíciók felderítésére, így támogatva a lelassult ellentámadást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hetek óta nem tud jelentős hadi sikerekről beszámolni, amit az orosz csapatok kemény ellenállásával magyaráz.

„Meg kell értenünk, hogy az orosz hadsereg mindent megtesz azért, hogy megállítsa a csapataink előrenyomulását, ezért minden leküzdött kilométert, minden apró sikert meg kell becsülnünk” – mondta Volodimir Zelenszkij.

A moszkvai vezetők szerint az ukránok terrorcselekményekkel próbálják ellensúlyozni a sikertelen ellentámadást.

„Az ellenség folyamatosan átlő a határon, de a légvédelmi rendszerünk megfelelően működik, így újra és újra visszaveri ezeket a támadásokat” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov a Wagner-zsoldoscsoport helyzetéről is beszélt. Vlagyimir Putyin orosz elnököt idézve azt mondta: a szervezet jogilag soha nem is létezett, a jövőjéről pedig még nem született döntés. A fehérorosz védelmi miniszter szerint a Wagner-katonák egy része jelenleg a belorusz hadsereg kiképzésén dolgozik.

Közben szombaton előre be nem jelentett látogatásra érkezett Kijevbe a dél-koreai elnök. Jun Szok Jolt Volodimir Zelenszkij fogadta. A dél-koreai küldöttség megerősítette, hogy továbbra is kiállnak Ukrajna mellett, az elnök pedig jelentős mennyiségű katonai felszerelés szállítására is ígéretet tett, bár ennek tartalmát nem részletezte. A távol-keleti ország a háború kitörése óta hadianyaggal és humánitárius segélyekkel is támogatja Ukrajnát.

