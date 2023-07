Minden irányból körülvették őket, valóságos invázió közepén találta magát a két kajakos

A férfi, aki saját cégét, a Clearwater Paddlinget vezeti, a Skócia nyugati partjainál fekvő Barra szigeténél járt, amikor egy óriási medúzacsapattal találkozott.

A túravezető lánya vette észre az állatokat – írja a New York Post.

A képen a medúzák hatalmas csoportja látható a sziklák mellett.

I went kayaking — and ended up in a shocking jellyfish ‘soup’ https://t.co/53lWeHlNHn pic.twitter.com/mFcovbdaRM

— New York Post (@nypost) July 13, 2023