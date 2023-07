Lezárták az Akropoliszt, vizet osztanak a turistáknak Rómában: rendkívüli hőhullámtól szenved Európa

A rendkívüli hőhullám miatt már 16 olaszországi városra és környékére is vörös riasztást adtak ki a hatóságok. A turisták körében népszerű Rómára, Firenzére és Bolognára is érvényes a figyelmeztetés. Görögországban lezárták az Akropoliszt pénteken a rekkenő hőség óráiban, de Japánban, és az Egyesült Államok több államában is rekordmeleget várnak. Amíg délen a forróság, addig északabbra – Nagy-Britanniában – a heves esőzések okozhatnak gondot.