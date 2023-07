Környezetvédő aktivisták zavarták meg Londonban a BBC Proms megnyitóját

Két aktivista a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpont színpadára szaladt be pénteken a BBC Proms teltházas, azaz mintegy hatezer néző előtt tartott megnyitóján. Konfettit szórtak szét, hangszóróba kiabálva követelték a brit kormánytól, hogy ne engedélyezzenek újabb olaj- és gázkitermelési projekteket – közölte a Just Stop Oil a Twitteren.

A közönség soraiból többen nemtetszésüknek adtak hangot. Az incidens behallatszott az esemény élő rádiós közvetítésébe is. Az aktivistákat a helyi szervezők gyorsan eltávolították a színpadról.

🎻 We Cannot Afford to Fiddle While Rome Burns — Just Stop Oil Disrupt the Proms

🎉 Two Just Stop Oil supporters have ran onto the stage at the @RoyalAlbertHall on the opening night of the @bbcproms

🖋️ Not dancing to the Government’s tune? Sign up at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/WJdqx9GKTs

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 14, 2023