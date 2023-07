Kínai külügyi államtanácsos: Az EU-nak tisztáznia kell, hányadán áll a Kínával közös partnerségben

Az Európai Uniónak pontosabban kell tisztáznia, hányadán áll a Kínával közös stratégiai partnerségben – hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyi államtanácsos a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) jakartai külügyminiszteri találkozóján.

A kínai külügyminisztérium által kiadott közleményben beszámoltak róla, hogy Vang Ji az ASEAN regionális fórumának keretei között péntek este tárgyalt Josep Borrellel, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, ahol az államtanácsos aláhúzta: Kína és az EU között alapvetően nincs semmiféle összeférhetetlenség.

„Kínának és az EU-nak erősítenie kellene kommunikációját, mélyítenie az egymásba vetett bizalmát és fejlesztenie az együttműködést, és nem arra van szükség, hogy az unió habozzék, arra pedig végképp nem, hogy szavakkal vagy tettekkel visszafelé pedálozzon” – mondta el Vang Ji az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének.

Az EU és Kína közti átfogó stratégiai partnerség 2003-ban indult el,

azzal a céllal, hogy a kereskedelmen és befektetéseken túlmutató kapcsolatokat hozzanak létre a két fél között. 2019 óta az EU azonban egyebek mellett „gazdasági ellenfélként” és „szisztematikus riválisként” utalt Pekingre, a kapcsolatot pedig tovább nehezítette a Peking és Moszkva közti szoros kapcsolat.

Kapcsolódó tartalom

Múlt hónapban a 27 országot magába foglaló unió a Kínától való függőség minél nagyobb csökkentését tűzte ki célul. A kétoldalú találkozón Vang Ji továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy mind Brüsszelnek, mind Pekingnek törekednie kell arra, hogy megőrizze a gazdasági kérdések politikamentességét.

Josep Borrell a találkozót követően Twitter-bejegyzésében azt írta:

konstruktív és mélyreható beszélgetésben volt része a kínai államtanácsossal.

Hozzátette: a tárgyaláson egyértelművé tette „az EU abbéli elvárásait, hogy Kína milyen szerepet tölthet be, hogy segítsen véget vetni az Ukrajna elleni orosz agressziónak, egyúttal humanitárius segítséget is nyújtson”. A bejegyzés szerint szó esett továbbá a Tajvani-szoros stabilitásáról és a status quo megőrzéséről is.