Kétméteres aligátor harapta meg az utcán sétáló floridai férfit

A férfit helikopterrel szállították egy floridai kórházba, miután a hüllő a lábába harapott – számolt be az amerikai Fox News hírportál.

A 2 méter 10 centiméteresre nőtt, kifejlett nőstény aligátort egy vadállatbefogó elfogta és biztonságos helyre szállította.

– közölte a helyi rendőrség.

Florida man bitten by 7-foot alligator while on walk, flown to hospital https://t.co/vRlavXavlD

— Fox News (@FoxNews) July 15, 2023